Nápor na pražské uprchlické centrum rostl, v sobotu odbavilo 3000 lidí

Praha - Nápor na pražské středisko pro uprchlíky z Ukrajiny, kterou napadlo Rusko, v sobotu dál rostl. Odbavilo přes 3000 lidí, zatímco v pátek to bylo 2600 uprchlíků. Na twitteru to uvedli pražští hasiči, kteří ve středisku pomáhají. Část uprchlíků z Prahy dnes převezme k registraci Hradec Králové, aby se pražskému centru ulehčilo. Většina běženců z Ukrajiny míří podle dřívějších informací ministerstva vnitra právě do Prahy a Středočeského kraje. Pražské středisko, které slouží i pro Středočeský kraj, zatím odbavilo od začátku bojů celkem 8567 uprchlíků. V královéhradeckém centru to bylo asi 2000 lidí.

V asistenčním centru v Praze za sobotu odbavili 3017 lidí a pro 195 zajistili ubytování. Přitom podle původních informací města bylo středisko v Kongresovém centru na Vyšehradě, kam se registrace uprchlíků přesunula v pátek z Městské knihovny, koncipováno na kapacitu 2000 lidí.

K registraci bylo v sobotu převezeno podle hasičů z Prahy do jiných center v Česku 119 lidí. Dnes ráno vyjel do Prahy autobus královéhradeckých hasičů, který vyzvedne v Praze některé Ukrajince a převeze je k registraci do Hradce Králové. "Je to především proto, aby se zmírnil přetlak na centrum v Praze," řekla ČTK mluvčí královéhradeckých hasičů Martina Götzová.

V královéhradeckém centru v současnosti podle ní není problém se zvládáním registrací běženců. "Zpočátku startu KACPU (Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině) převyšoval zájem o registraci denní kapacitu. Teď, když fungujme v režimu 24 hodin/sedm dní v týdnu, se už daří odbavit všechny občany Ukrajiny, kteří se k nám dostaví," doplnila Götzová.

Asistenční centra po celém Česku mají zajišťovat kromě registrace a zdravotních prohlídek ukrajinských uprchlíků také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Rusko zahájilo útok na Ukrajinu ve čtvrtek 24. února. Od začátku ruského útoku na Ukrajinu z této země uprchlo do zahraničí zhruba 1,5 milionu lidí, uvedla v sobotu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na základě údajů, které sdělily země sousedící s Ukrajinou. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) oznámil o něco nižší bilanci, 1,3 milionu lidí.

Lidé opouštějící Ukrajinu, kteří mají v České republice zajištěno zázemí, jej nemusejí ihned navštěvovat. Vyřídit si nutnou registraci mohou do tří dnů od příchodu také na pracovišti cizinecké policie. Informace k hlášení pobytu cizinců lze najít na webových stránkách policie. Ostatní dokumenty je podle zástupců kraje možné si vyřídit postupně.

Další asistenční centrum ve Středočeském kraji otevřou v Příbrami Pro pomoc do dvou asistenčních center Středočeského kraje v Kutné Hoře a Mladé Boleslavi si za sobotu přišlo zhruba 700 ukrajinských běženců. V úterý otevře další centrum s nepřetržitým provozem také Příbram. Centra v dalších městech kraje mají odlehčit tomu v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě, které je společné pro Prahu i Středočeský kraj a kde je v posledních dnech velký nápor, řekl ČTK mluvčí hejtmanství David Šíma. Centrum pro běžence v Kutné Hoře v kongresovém sále Galerie Středočeského kraje za sobotu obsloužilo 431 uprchlíků. Do mladoboleslavského centra, které sídlí v mateřské a základní škole v ulici 17. listopadu, přišlo pro pomoc 250 lidí. Obě místa jsou v provozu nepřetržitě a kromě pomoci s registrací, ubytováním a pojištěním nabízejí i základní zdravotní ošetření, případně občerstvení pro čekající. Nové centrum bude podle mluvčí města Příbram Evy Švehlové od úterý v Příbrami v kulturním domě. "V souvislosti s otevřením zmiňovaného centra potřebujeme aktuálně zajistit tlumočníky a dobrovolníky. Tímto bych rád požádal všechny, kteří by mohli pomoci, aby kontaktovali naše pracovníky prostřednictvím Zelené linky města Příbram na čísle 800 555 600," řekl starosta města Jan Konvalinka. Asistenční centrum ve Zlíně odbavilo za tři dny přes 800 uprchlíků z Ukrajiny Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v areálu zlínské nemocnice odbavilo za tři dny svého provozu přes 800 uprchlíků. Ve čtvrtek jich bylo 180, v pátek 260 a v sobotu 370, řekla ČTK Lucie Javoříková, mluvčí krajských hasičů, kteří se na provozu zařízení podílejí. Jako v předchozích dnech, i dnes se podle ní před centrem, kde si lidé prchající z Ukrajiny před válkou mohou vyřídit potřebné doklady, tvoří fronta. Centrum je otevřené denně od 07:00 do 19:00. "Nápor je tak velký, že se za den nepodaří odbavit všechny lidi, kteří ve frontě čekají," uvedla Javoříková. Někteří uprchlíci tedy musejí do zařízení přijít znovu na druhý den. Zástupci Zlínského kraje na sociální síti uvedli, že v sobotu posílili provoz centra o dva administrativní pracovníky. Ke dvěma vyhřívaným stanům, které u centra stojí od čtvrtka a uprchlíci v nich mohou čekat na vyřízení všech potřebných náležitostí, přibyl o víkendu další stan. Do centra podle Javoříkové nadále přicházejí především lidé, kteří už mají v regionu ubytování u někoho zajištěné. "Jsou to pouze jednotlivci, kterým je nutné vyřizovat ubytování," řekla mluvčí. V zařízení si mohou uprchlíci vyřídit první registraci, vízum, pojištění, ubytování a další humanitární pomoc. K dispozici mají občerstvení, připravený je také dětský koutek.