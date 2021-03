Nápor na nemocnice roste, uvolnění se podle Babiše nechystá

Praha - Nápor koronaviru na nemocnice v Česku roste, starají se o dosud nejvyšší počty lidí s nemocí covid-19 i nakažených pacientů za roční trvání epidemie. Povolání ambulantních lékařů do nemocnic ohlásil Středočeský kraj, hejtmani mají tuto možnost ode dneška. Chystá se také nasazení studentů. S uvolněním nynějších protiepidemických opatření by lidé podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zatím počítat neměli. Očkování je po dvou měsících hotové u čtvrt milionu lidí. V polovině března nastoupí nová hlavní hygienička. Senát schválil příspěvek k nemocenské pro lidi v nařízené karanténě nebo izolaci.

V nemocnicích bylo v úterý téměř 8500 pacientů s koronavirem, ve středu počet klesl na 8231, nadále jde ale o maxima za dobu epidemie. Stejné je to u pacientů ve vážném stavu, víc než 1700 jich nemocnice dosud na starost neměly. Zátěž nemocnic je přitom ještě vyšší, protože čísla ministerstva zdravotnictví nezahrnují pacienty, kteří už nevykazují příznaky koronaviru, stále ale vyžadují péči zdravotníků.

Vláda kvůli kritické situaci v nemocnicích dala ode dneška krajům a Praze možnost povolat do nemocnic například ambulantní specialisty nebo zdravotníky ze zařízení jednodenní péče i lůžkové péče, kde se zatím o covidové pacienty nestarají. Ambulantní specialisty povolá Středočeský kraj, osloví také zdravotní školy a lázeňské domy, v nichž pracují zdravotní sestry. Karlovarský kraj zjistil, že jeho nemocnice potřebují na výpomoc 80 zdravotních sester a 35 lékařů. Další kraje potřeby svých nemocnic zjišťují, například i Praha. Pomoc s organizováním povolávání dalších zdravotníků do nemocnic nabídla Česká lékařská komora.

Ministerstvo zdravotnictví navíc připravuje nařízení pracovní povinnosti v nemocnicích i pro studenty některých středních a vysokých škol. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že se na tom dohodl s vedením vysokých škol a ministerstvem školství. Rozhodnout by se mělo v pátek, pravděpodobně o tom bude jednat vláda. Ta by mohla rozhodovat i o výměně na místě hlavní hygieničky. Jarmilu Rážovou by měla v polovině března vystřídat ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. Ve funkci by chtěla zlepšit vyhledávání lidí, se kterými se setkali nakažení koronavirem, řekla ČTK. Rezervy vnímá v informovanosti veřejnosti o koronaviru.

Motivovat lidi k tomu, aby po setkání s nakaženými zůstávali v karanténě, nemoc dál nešířili a hlásili své kontakty, má příspěvek až 370 korun denně k nemocenské, jehož vyplácení v březnu a dubnu dnes schválil Senát. Bonus má bránit propadu příjmů lidí. Předlohu dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Lidé podle ní budou příspěvek dostávat v prvních 14 kalendářních dnech nařízené karantény nebo izolace.

"My určitě rozvolňovat nebudeme, není na to důvod," řekl dnes premiér ve Sněmovně. V Česku mají ještě v příštích dvou týdnech trvat zpřísněná protiepidemická opatření, Babiš si ale myslí, že k rozhodnutí o dalším postupu se vláda dostane až po Velikonocích, řekl v rozhovoru pro dnešní Mladou frontu Dnes (MfD). Ve Sněmovně tak Babiš neodpověděl na dotazy pirátských poslanců, co vláda plánuje po ukončení nynějšího třítýdenního lockdownu. "Nechci dávat nějaké predikce. Nejsem schopen tady říkat nějaká konkrétní čísla. Zkrátka ta predikce není možná," řekl.

Ve středu testy v ČR potvrdily 15.088 nových případů koronaviru, což bylo o 1300 více než před týdnem a desátý nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Nenaplnily se tak obavy ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD), že mohlo přibýt až 20.000 nakažených. S nemocí se nyní potýká víc než 158.000 lidí, ministerstvo zdravotnictví bude údaj od pátku zveřejňovat až s odstupem, protože se zpožďuje hlášení o vyléčených pacientech. Počet úmrtí s covidem-19 překročil 21.000, téměř 9200 lidí s nemocí zemřelo letos.

Pomoci některým lidem s covidem-19 by mohl lék ivermektin, jehož distribuci dnes zahájila brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny. Od epidemie by Česku mělo ulevit očkování, které je druhou dávkou dokončeno u 251.159 lidí. Z toho téměř 90.000 připadá na nejzranitelnější seniory ve věku od 80 let. Od loňského 27. prosince, kdy očkování v ČR odstartovalo, aplikovali zdravotníci 735.131 dávek některé ze tří používaných očkovacích látek. Proti užívání vakcín bez certifikace v Evropské unii, které chce do Česka dostat Babiš a Zeman, se staví většina opozičních stran.

Dopady koronaviru jsou viditelné na důchodovém systému. Loni skončil v propadu 40,55 miliardy korun, příjmy z odvodů meziročně klesly zhruba o 8,9 miliardy korun. Vláda by měla podle Národní rozpočtové rady připravit realistickou konsolidaci veřejných financí, která by měla být proti aktuálním plánům rozsáhlejší. Je patrné, že si to vyžádá významné zvýšení daní, uvedla rada.