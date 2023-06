Napoleaová se po třetím kole golfového German Masters dělí o vedení

Michendorf (Německo) - Golfistka Kristýna Napoleaová se po třetím kole German Masters posunula do čela průběžného pořadí. O první místo na turnaji Ladies European Tour se dělí s Angličankou Carou Gainerovou. Obě mají 13 ran pod par. Za nimi následuje s odstupem dvou úderů Dikša Dagarová z Indie.

Sedmadvacetiletá česká golfistka si dnes polepšila z druhé příčky, která jí patřila po pátku, i když zahrála své nejhorší kolo v turnaji 69 úderů. V neděli bude Napoleaová útočit na životní úspěch. Dosud byla na elitním evropském okruhu nejlépe druhá loni v březnu v Saúdské Arábii.

"Dneska to bylo perfektní. Začali jsme dobrým birdie na pětiparu, což vždycky pomůže. Povedlo se mi pár parů a pár birdie z 30 stop, což se moc nestává. Ale zatím mi to jde celý týden, tak doufám, že to ještě jeden den vydrží," uvedla Napoleaová na webu Ladies European Tour.

Užívá si vydařený turnaj po zdravotních problémech, které se podepsaly na jejích výsledcích v poslední době. "Je to super být zpátky a hrát. Před pár měsíci jsem si nebyla jistá, jestli se budu moct vrátit a jestli bude všechno v pořádku. Beru to jako požehnání, že tu jsem, a užívám si každou minutu," řekla česká golfistka, která si pochvalovala také spolupráci s novým caddiem. "Zítra se pokusíme zopakovat dnešek a uvidíme, co to přinese."

Mírně si před posledním kolem polepšila také Sára Kousková, která figuruje na 35. místě. Na hřišti golfového klubu Seddiner See poblíž Berlína se zatím každý den o ránu zlepšovala. Dnes zahrála 71 úderů a je v paru. Česká jednička Klára Davidson Spilková má po výkonu 74 ran skóre +6 a klesla na 64. příčku.

Po dvou kolech skončil turnaj s dotací 300.000 eur pro Janu Melichovou, jež bude příští týden obhajovat loňské senzační vítězství v Berouně, Terezu Meleckou a Terezu Koželuhovou.