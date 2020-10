Napjaté Kvitové se po výhře neulevilo, čeká ji další bitva

Paříž - Mimořádně psychicky náročné bylo pro českou tenistku Petru Kvitovou dnešní čtvrtfinále Roland Garros proti Němce Lauře Siegemundové. A ani po postupu se dvojnásobné wimbledonské šampionce neulevilo, hned ve čtvrtek ji čeká semifinálová bitva proti Američance Sofii Keninové.

Třicetiletá Češka byla nervózní od rána. Očekávala tuhý boj, protože Siegemundové antuka svědčí, vyhrála na ní před třemi lety velký turnaj ve Stuttgartu. Byla připravená na to, že dvaatřicetiletá Němka bude bojovat o vítězství všemi prostředky. "Vím, že Laura je jiná, zkouší spoustu hracích i mimohracích variant. To, že tam jdu a vím, že mě čeká všechno, není snadné. Všichni čekali, že vyhraju, to taky není fajn. Bylo to náročné v tom, že každý bod je úplně jiný a může se to zvrtnout a zvednout," líčila Kvitová.

Byla pak hrdá na to, jak v tomto rozpoložení zápas zvládla. Na kurtu diktovala tempo. "V tom druhém setu, kdy to bylo vachrlatější, jsem byla pozitivní a hned jsem se snažila ji brejknout. To se mi dařilo. Jindy se cítím i líp, ale dneska ty nervy pracovaly samy za sebe," doplnila.

Na rozdíl od vítězného osmifinále na ni ale tentokrát nedolehly vzpomínky na tři roky starý turnaj, kdy se v Paříži vracela po přepadení. "Je to možná dobře, protože jsem byla po tom zápase psychicky vyflusnutá. Ten den volna mi v tomhle hodně pomohl. Teď vím, že den volna nemám. Zítra zase musím bojovat o každý míč, je to semifinále grandslamu. Proto nemám v sobě nějakou úlevu. Vím, že ten turnaj jede dál. Pořád chci hrát dobře a chtěla bych to nějak urvat," prohlásila.

Na antuce spoléhá na stejné zbraně jako na jiných površích. A prospívá jí, že celkově zpestřila hru. "Když jsem tady byla v semifinále v roce 2012, tak jsem hrála víc riskantně, neměla jsem tolik variací. Myslím, že jsem obecně vyspěla. Musím na antuce zkracovat výměny, musím dávat tlak. Snažím se otvírat kurt, abych mohla zakončit lehčeji nebo jít na síť. Nehraju topspiny, nekloužu se, jak to antukářky dělávají," dodala.

Další prověrkou, jak tyto zbraně fungují, bude semifinále proti vítězce Australian Open Keninové. Vítězka tohoto duelu bude favoritkou i v sobotním finále, protože žádná jiná nasazená hráčka už v pavouku nezbyla.