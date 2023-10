Napětí v Izraeli roste i u hranic s Libanonem a Jordánskem

Jeruzalém - Izraelská armáda dnes vydala varování pro obyvatele vesnice blízko libanonských hranic kvůli hrozbě, že do oblasti pronikli ozbrojenci z Libanonu. Informoval o tom server The Times of Israel. Na severu Izraele roste napětí od sobotního útoku palestinského hnutí Hamás, s nímž je spřízněno libanonské hnutí Hizballáh. Obavy z eskalace panují i na okupovaném Západním břehu, který sousedí s Jordánskem. Televize Al-Džazíra dnes informovala, že jordánská policie zasáhla proti stovkám demonstrantů, kteří se snažili dostat k hlavnímu přechodu do Izraele.

Izraelská armáda dnes varovala obyvatele žijící u hranic s Libanonem, aby se zavřeli doma a nevycházeli. Důvodem je obava, že do země pronikli ozbrojenci z Libanonu. Podobné varování vydala izraelská armáda od soboty už několikrát. Podle zdrojů televize Al-Džazíra libanonští radikálové odpálili hraniční zeď a v oblasti je slyšet střelba. Agentura Reuters uvedla, že izraelská armáda vypálila na jih Libanonu několik raket.

Střety podél izraelsko-libanonské hranice byly hlášeny i v předchozích dnech a zemřelo při nich několik izraelských vojáků i ozbrojenců z Hizballáhu. Ten také tento týden vypálil na sever Izraele několik raket.

V jordánské metropoli Ammánu se dnes stejně jako v dalších arabských městech konala demonstrace na podporu Palestinců. V Jordánsku se protiizraelských demonstrací účastnily tisíce lidí, ministerstvo vnitra zakázalo protesty v pohraniční oblasti, ale jinde byly povoleny.

Televize Al-Džazíra s odvoláním na svědky uvedla, že jordánská policie s pomocí slzného plynu zastavila asi 500 demonstrantů, kteří se snažili z okraje metropole dostat na dálnici vedoucí k asi 30 kilometrů vzdálené hranici s Izraelem. Za touto hranicí je Západní břeh Jordánu, který Izrael okupuje od šestidenní války z roku 1967, během níž obsadil i východní Jeruzalém, egyptský Sinajský poloostrov s Pásmem Gazy a syrské Golanské výšiny.

I na Západním břehu Jordánu dnes v několika městech vyšly do ulic tisíce tamních palestinských obyvatel, aby vyjádřily solidaritu s lidmi z Pásma Gazy, které izraelská armáda od soboty masivně bombarduje v odvetě za rozsáhlý útok Hamásu.

Jedenáctimilionové Jordánsko, kde žije na dva miliony palestinských uprchlíků, má podle Al-Džazíry obavy z rozšíření konfliktu mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás. V Jordánsku dnes jednal americký ministr zahraničí Antony Blinken, který se tam sešel se šéfem palestinské autonomie Mahmúdem Abbásem či s jordánským králem Abdalláhem II.