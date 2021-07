Naočkovaných Čechů v Tokiu je 80 %, podobně jako Američanů

Tokio - Česká výprava na olympijských hrách v Tokiu je na tom z pohledu proočkovanosti na koronavirus podobně jako třeba Američané, kteří mají největší výpravu na hrách. Češi mají v dějišti čtyři pozitivně testované sportovce na covid-19, Američané dva.

Česká výprava má v Tokiu 115 sportovců a přibližně 260 členů i s doprovodem. "A ti jsou z více než osmdesáti procent naočkováni," zopakoval pro ČTK ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi a uvedl, že přesný seznam očkovaných ČOV zná, ale podléhá lékařskému tajemství.

Amerických sportovců je podle agentury AP v Japonsku 613, z nich 567 vyplnilo před cestou lékařský dotazník a 83 procent z nich uvedlo, že podstoupilo očkování.

Očkování ale není podmínkou účasti na olympijských hrách, proto každý ze sportovců a členů výprav podstupuje denní testování. U českého týmu ještě před slavnostním zahájením odhalilo šest pozitivních případů a všechny ze společného charterového letu.

O start na hrách přišli plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková, silniční cyklista Michal Schlegel a stolní tenista Pavel Širuček. Šanci nastoupit ještě má beachvolejbalista Ondřej Perušič. Všechny přepravil do Japonska zmíněný speciál a pozitivní test měli i trenér plážových volejbalistek Simon Nausch a jako první hned po příletu lékař tenistek Vlastimil Voráček.

Z amerického týmu měli pozitivní testy plážový volejbalista Taylor Crabb a náhradnice sportovních gymnastek Kara Eakerová. Těsně před odletem na hry měly pozitivní výsledek i sedmnáctiletá tenistka Coco Gauffová a Katie Lou Samuelsonová, která kvůli tomu přišla o olympijskou premiéru basketbalu 3x3.

Zástupci ČOV uvádějí, že naočkovaný je celý jejich štáb, který se stará o výpravu. Sportovcům a realizačním týmům očkování doporučila lékařská komise ČOV. Olympijský výbor i domluvil očkování ve vojenské nemocnici v Praze a požádal o zkrácení doby mezi dvěma dávkami. Dodávky vakcín se ale zpozdily a ne všichni sportovci chtěli v červnu před olympiádou riskovat.

Dohady, že by na olympiádu měli jet všichni očkovaní, vzbudil fakt, že doktor Voráček není naočkovaný a byl první pozitivní. Ani očkování ale stoprocentně neochrání, což ukázal příklad beachvolejbalisty Perušiče, který naočkovaný je a přesto měl pozitivní test.

Každý musel podle pravidel her před cestou podstoupit dva PCR testy, nejpozději 96 hodin a 72 hodin před odletem, a to v každé zemi jen v laboratořích schválených japonskou stranou. Případ generálního sekretáře ČOV Petra Graclíka ale ukázal, že to nemusí stačit. Graclík v rozhovoru pro Deník N uvedl, že měl PCR testy negativní, ale v den odletu mu nebylo dobře, udělal si doma antigenní test a ten mu vyšel pozitivní. Proto svoji cestu na poslední chvíli zrušil.

Mezinárodní olympijský výbor uvedl, že v olympijské vesnici je odhadem 85 procent lidí naočkovaných. Vychází z údajů jednotlivých olympijských výborů.