Náměšťská letecká základna představí první nové americké vrtulníky

Náměšť nad Oslavou (Třebíčsko) - Základna vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou dnes představí nové americké vrtulníky. První dva stroje dopravil nákladní letoun koncem července, armáda je oficiálně převezme po jejich kompletaci, odbavení a technickém záletu. Vyplývá to z informací Generálního štábu Armády ČR. Do poloviny září by podle dřívějšího vyjádření měla mít náměšťská základna šest nových vrtulníků.

Slavnostní nástup k převzetí vrtulníků bude od 13:15 za účasti ministryně obrany Jany Černochové (ODS), náčelníka generálního štábu Karla Řehky a dalších hostů. V programu jsou také dynamické ukázky vrtulníku Viper a představení simulátoru ke školení personálu na tento typ vrtulníku, který v areálu základny instaloval podnik LOM Praha.

Česká republika kupuje z USA 12 vrtulníků, nahradí jimi ruskou techniku. Jde o víceúčelové vrtulníky UH-1Y Venom a bitevníky AH-1Z Viper. Dnes budou podle generálního štábu představené oba typy. Dalších osm modernizovaných vrtulníků získá Česko od USA zdarma jako ocenění za pomoc Ukrajině