Náměstkyně: Izrael po turecké ofenzivě pomáhá syrským Kurdům

Ilustrační foto - Irácký Kurd pracující jako humanitární pracovník se syrsk´ým chlapcem, který i s rodinoou utrekl před tureckou invazí do tábora nedaleko iráckého Mosulu. ČTK/AP/Hussein Malla

Jeruzalém - Izrael poskytuje pomoc syrským Kurdům, kteří se potýkají s měsíc trvající tureckou ofenzivou na severu Sýrie. Podle agentury Reuters to oznámila náměstkyně izraelského ministra zahraničí Cipi Chotovelyová. Ta zároveň doplnila, že Izrael syrské Kurdy vnímá jako protiváhu k vlivu Íránu v regionu a zastává se jich při jednáních se Spojenými státy.

Ankara zahájila ofenzivu namířenou proti syrské kurdské milici YPG v severní Sýrii poté, co se z regionu na příkaz Washingtonu začátkem října stáhlo 1000 amerických vojáků. Kurdové krok Spojených států označili za zradu ze strany spojence, který jim pomáhal bojovat proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tehdy přes rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhnout ze severu Sýrie vojáky nabídl 10. října humanitární pomoc "statečnému kurdskému lidu" a poznamenal, že menšině hrozí "etnická čistka" ze strany Turecka a jeho syrských spojenců.

Chotovelyová dnes v parlamentu uvedla, že Kurdové nabídku přijali. "Izrael obdržel mnoho žádostí o pomoc, zejména v diplomatické a humanitární oblasti... Soucítíme s hlubokou úzkostí Kurdů a pomáháme jim skrze různé kanály," řekla. O jakou pomoc jde, neupřesnila. Poznamenala však, že Izrael se při jednáních s Američany Kurdů zastává. "Jsme hrdí na to, že stojíme po boku kurdského lidu," zdůraznila.

Izrael od 60. let s kurdskou menšinou, která žije na území Sýrie, Turecka, Iráku a Íránu, udržuje diskrétní obchodní, zpravodajskou a vojenskou spolupráci. Reuters také uvádí, že Kurdové z pohledu Izraele tvoří nárazníkové pásmo proti společnému nepříteli. Za úhlavního nepřítele Izraele v tomto kontextu agentura označila Íránem podporované milice v blízkosti izraelských hranic v Sýrii.

"Izrael má opravdu zájem zachovat sílu Kurdů a dalších menšin v severní Sýrii, které jsou umírněnými prozápadními prvky," řekla Chotovelyová a poznamenala, že pokud by Kurdové zcela ztratili kontrolu v severní Sýrii, mohlo by to pro Izrael být nebezpečné a vést k posílení vlivu Íránu v regionu.