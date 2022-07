Náměstek vrchního olomouckého žalobce Pavel Komár oznámil rezignaci

Olomouc - Náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Pavel Komár, který vedl úřad po odchodu vrchního olomouckého žalobce Ivo Ištvana, oznámil svou rezignaci. Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) se tak rozhodl ještě před oznámením jména nového olomouckého vrchního státního zástupce Radima Daňhela, kterého dnes ministr do funkce jmenoval. Ministr Blažek to dnes řekl novinářům při uvedení Daňhela do funkce.

"Pan náměstek Komár mi již 30. května, tedy v době, kdy nebylo známo, kdo bude nový státní zástupce, oznámil, že bude rezignovat, jakmile bude jmenován nějaký nový vrchní státní zástupce. S panem Komárem jsem dnes mluvil telefonicky, on mi to potvrdil. Náměstka volí ministr, tak budu očekávat personální návrh," řekl ministr spravedlnosti Blažek s tím, že řešení očekává v létě.

Náměstek Komár podle něj podá rezignaci v červenci, podle zákona mu funkce zanikne na konci srpna, doplnil ministr. Komár dnes při uvedení Radima Daňhela na úřadu nebyl, ČTK se jej nepodařilo zastihnout ani na telefonu.

Daňhel, který dosud působil jako okresní státní zástupce v Kroměříži, nahradil Ivo Ištvana, který od dubna přešel jako státní zástupce na Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) v Brně. Jeho jméno navrhl nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, ministr si však na základě analýzy, která vyšla vůči VSZ v Olomouci kriticky, od něj vyžádal návrh reorganizace a personálních změn. "Chtěl jsem znát jeho představu v návaznosti na určité argumenty, které jsem mu předal o stavu VSZ v Olomouci. On mi představil určité kroky, které snad udělá a teď už jde o to sledovat, zda je skutečně udělá. Jsou to víceméně kroky povahy organizační a ekonomicko-správní," doplnil ministr Blažek.

Analýza zpracovaná ministerstvem spravedlnosti odhalila zásadní nedostatky ve fungování VSZ v Olomouci. Problémy se podle Blažka objevily jak v hospodaření, tak efektivitě olomouckého úřadu. Analýza popisuje situaci z posledních let, kdy úřad vedl Ištvan. Ministr Blažek dnes popřel, že by jeho kritika vůči VSZ v Olomouci měla souvislost se zásahem policie na úřadu vlády v roce 2013, který dozorovali právě zdejší žalobci a jež poté vedly k pádu Nečasovy vlády. Blažek dnes řekl, že žádné trauma z roku 2013 nemá. "Nic z toho traumatického já v sobě nemám, já se nemstím, je to dávno pryč,“ doplnil Blažek.