Náměstek Šulc: V souvislosti s razií nebyl nikdo z resortu obrany obviněn

Hrušovany/Praha - Policie neobvinila žádného zaměstnance ministerstva obrany v souvislosti s razií, kterou provedla Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) na Generálním štábu Armády ČR. Novinářům to řekl náměstek ministryně obrany František Šulc v Hrušovanech na Chomutovsku. Dnešního setkání s novináři se měla původně účastnit ministryně Jana Černochová (ODS), podle mluvčí ministerstva ale ze zdravotních důvodů nedorazila.

"Úkony, které byly prováděny v resortu ministerstva obrany, byly ukončeny. Žádný zaměstnanec ministerstva obrany nebyl obviněn. Celá věc se týká zakázek z předchozího období a netýká se to modernizačních zakázek Armády České republiky," uvedl Šulc s tím, že veškeré podrobnosti k vyšetřování by měl poskytovat státní zástupce.

Národní centrála proti organizovanému zločinu kvůli případu v úterý zasahovala v několika armádních objektech. Policejní zásah podle armády nesouvisí s akvizičními projekty modernizace a přezbrojení a vyšetřované skutky se vztahují na období před nástupem současného vedení ministerstva obrany i armády. Také premiér Petr Fiala (ODS) dnes v Lounech novinářům řekl, že se případ týká spíše minulosti.

Státní zástupce Adam Borgula v úterý dopoledne sdělil, že obvinění čelí devět osob. Před polednem pak dodal, že zadržených je deset. "Skutky, pro něž bylo zahájeno trestní stíhání proti devíti osobám, souvisí s veřejnými zakázkami ministerstva obrany na servis mikrovlnné sítě," napsal.

Podle informací ČTK je mezi obviněnými šest lidí a tři firmy. Všichni aktuálně čelí stíhání kvůli jedinému trestnému činu - pletichám při zadání veřejné zakázky. Forma jeho spáchání je ale u jednotlivých obviněných různá. Z použité právní kvalifikace vyplývá, že podle vyšetřovatelů buď poskytli, nabídli či slíbili někomu prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení, nebo takový prospěch žádali či přijali. Z kvalifikace zároveň plyne také to, že žádný ze stíhaných není úřední osobou. U prospěchu velkého rozsahu hrozí pachatelům tři až deset let vězení. Aktuální znění trestního zákoníku definuje "velký rozsah" jako nejméně desetimilionovou částku.

Fiala: Zadržení deseti lidí v kauze armádních zakázek je případ minulosti

Zadržení deseti lidí v kauze zakázek ministerstva obrany (MO) na servis mikrovlnné sítě je podle premiéra Petra Fialy (ODS) případ, který se týká spíše minulosti. V Lounech novinářům řekl, že nijak nezasahuje do politické sféry a netýká se aktuálního vedení ministerstva obrany. Podle něj je třeba nechat jednat orgány činné v trestním řízení.

Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) napsal, že v době podpisu smlouvy byl ministrem pár týdnů. "Šlo o zakázku, která šla čistě po úřednické linii. Nepodléhala schválení ani podpisu ministra. Nikdo z úředníků ale nebyl mezi obviněnými a podle dostupných informací, nebylo pochybení na straně MO," uvedl Metnar na sociální síti X, dříve twitteru.