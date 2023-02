Náměstek: Spuštění zálohování PET lahví je možné nejdříve v roce 2025

Praha - Nejbližší realistický termín zavedení zpětného odběru PET lahví a plechovek je rok 2025, může to ale být i později. Novinářům to dnes řekl náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). K praktickému zavedení je podle něj potřeba mnoho kroků. Podle prezidenta Svazu průmyslu a obchodu (SOCR) Tomáše Prouzy je na spuštění systému od přijetí legislativy rok a půl až dva roky. Návrh zákona by mohla podle Hladíka vláda projednat do konce roku. Pilotní projekt zpětného odběru PET lahví a plechovek dnes v Praze a dalších městech spustily společnosti Kaufland a Lidl.

V dubnu podle Hladíka ministerstvo plánuje návrh zákona začít konzultovat se Svazem měst a obcí, Svazem průmyslu a dopravy a dalšími organizacemi zapojenými do oběhového a odpadového hospodářství. Připravovaná úprava evropského nařízení o obalech zavádí pro členské státy povinnost zavést zálohový systém v případě, že do roku 2026 nedosáhnou devadesátiprocentní míry zpětného odběru. Hladík poznamenal, že od praktického spuštění systému je ještě poměrně daleko.

Prouza uvedl, že k úspěšnému zavedení systému bude potřeba i intenzivní vysvětlovací kampaň a spolupráce vlády, obchodu a výrobců nápojů. Zálohované lahve a plechovky budou lidé muset vracet nezmačkané. Podle Prouzy je to jedna z věcí, které při zavádění systému podcenila slovenská vláda a lidé například nosily PET lahve sešlápnuté. Svaz obchodu vyčíslil náklady na spuštění systému na zhruba 5,2 miliardy Kč a provoz na 1,3 miliardy Kč ročně.

Hladík uvedl, že v ČR je v oběhu ročně zhruba 1,8 miliardy PET lahví a 800 milionů plechovek. "Zhruba 80 procent skončí v kontejnerech," řekl. Ambice ministerstva směřují podle něj k tomu, aby se v mnohem víc používaly principy cirkulární ekonomiky a odpad se jako materiál.

Podle Hladíka je zálohování také příležitost ke snížení množství odpadu v přírodě, takzvaného litteringu, což potvrdila i zkušenost ze Slovenska, kde se zálohování zavedlo loni. Zavedení systému podporuje Iniciativa pro zálohování, která sdružuje výrobce nápojů, jako je Mattoni 1873, Plzeňský Prazdroj nebo například Kofola a Cocal Cola HBC ČR a SR. Mluvčí iniciativy Kristýna Havligerová uvedla, že nápojové firmy vítají zapojení Kaflandu a Lidlu do pilotního projektu. "Dobře nastavený systém umí efektivně vysbírat přes 90 procent použitých nápojových obalů, bez jakéhokoliv dopadu na výši spotřebitelských cen," řekla.

Iniciativa poukázala i na analýzu společnosti ENVI-PAK, která pravidelně zkoumá volně pohozený odpad ve 32 lokalitách po celém Slovensku. Uvedla, že v roce 2020 tvořily na Slovensku ve vysbíraném odpadu PET lahve 18 procent odpadu a plechovky 21 procent, na podzim 2022 bylo plechovek pět procent odpadu a PET lahví čtyři procenta.

Společnosti Kaufland a Lidl patří do skupiny Schwarz, každá společnost pilotní projekt sběru PET lahví a plechovek spustila ve třech prodejnách. Kaufland s ním začal v pražské Michli, Olomouci a Štenberku, Lidl v pražských Modřanech, Plzni a Brně. Ve druhé polovině roku chtějí projekt zahájit v Pardubicích a Karlových Varech. Lidé mohou plastové lahve a plechovky vracet v běžně používaných automatech, kde se vrací skleněné lahve. Vracet mohou lahve od 200 mililitrů do tří litrů. Za šest vrácených lahví dostanou slevové poukázky.