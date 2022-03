Náměstek: Prostor pro další sankce EU je v postizích vůči dalším ruským bankám

Praha - Přirozený prostor pro další evropské sankce proti Rusku je v postizích vůči dalším bankám, které už sankcionují Spojené státy. Na dnešním zasedání sněmovního evropského výboru to řekl náměstek pro řízení sekce pro evropské záležitosti při úřadu vlády Štěpán Černý.

Konkrétně jde podle náměstka o banky využívané pro platby za dodávky fosilního paliva členským státům EU. "V okamžiku, kdy bude politická vůle dodávky v nějaké podobě utnout, (...) tak v tu chvíli důsledkem toho je možné přirozeně sankcionovat tyto banky," uvedl. K diskusi je podle něj možnost, že by se platby za fosilní paliva ukládaly do jakési úschovy a peníze byly následně vypláceny státu až v situaci, kdy by se choval řádně.

EU se dosud rozhodla z mezinárodního platebního systému SWIFT vyloučit sedm ruských bank.

Sankce mohou být uvaleny i na další osoby. Podle Černého vzhledem k rychlosti uvalování postihů vznikly i některé nepřesnosti například kvůli přepisu jmen z azbuky do latinky.

"Plus samozřejmě rovina domácích možností, jak může stát sakcionovat lidi bez ohledu na evropský právní rámec," uvedl Černý. Česko ale podle něj zatím nemá legislativní základ, který by umožňoval zmrazovat aktiva lidí pod sankcemi a jejich rodinných příslušníků, nicméně se na něm pracuje

Unijní země se za více než tři týdny od začátku ruské invaze shodly na čtyřech balících bezprecedentních sankcí, které tvrdě dopadají na ruskou ekonomiku. Zatím však nezasáhly vývoz energetických zdrojů, z něhož má Moskva klíčové příjmy. Na podobě pátého balíku sankcí, jehož rozsah by měli ve čtvrtek vytyčit unijní lídři na summitu v Bruselu, se ministři zahraničí zemí EU v pondělí neshodli.