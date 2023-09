Náměstek primátora Pospíšil odmítl jakoukoliv svou úlohu v kauze Dozimetr

Praha - Náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) na dnešním mimořádném zasedání zastupitelů odmítl jakoukoliv svou úlohu v korupční kauze Dozimetr. Zdůraznil, že není ani podezřelý, ani obviněný. Svolání mimořádného jednání podpořilo vedle zastupitelů opozičních ANO a SPD také devět z 11 městských radních včetně Pospíšila. Podpisy nepřipojila opoziční Praha Sobě, která chtěla přesvědčit Piráty a STAN k Pospíšilovu odvolání, což se jí nepodařilo. Zastupitelé dopoledne diskutovali rovněž o roli ostatních politických stran v kauze, o postupu svolání dnešního zasedání nebo o povolebním vyjednávání.

Fotogalerie

Zastupitelé mají dnes dvě zasedání, vedle mimořádného rovněž řádné zasedání. To je nyní přerušeno do 13:00. V kauze Dozimetr policie obvinila několik lidí kvůli ovlivňování zakázek v dopravním podniku (DPP).

"Informace, které jsou zde šířeny, zvláště v poslední době, že jsem hlavou nějaké organizované skupiny, nebo že něco iniciuji, jsou nepravdivé. Opět opakuji: já v této kauze, která zde je takto debatována, nejsem podezřelý, ani obviněný. Kdybych byl hlavou nějaké organizované skupiny, jak je zde naznačováno, pak jsem přesvědčen, že zkrátka jsem obviněný. A to tak není, a nejsou pro to žádné důvody," řekl Pospíšil

Zastupitelé svolali zasedání na základě článku v Deníku N. Podle Pospíšila vznikl dojem, že se vyskytly nové skutečnosti, ale ve skutečnosti tomu tak není. "Jediná nová informace je, že jsem vlastníkem kryptovaného telefonu. Nikdy jsem ale takový telefon neužíval ani nevlastnil. Můžu tady přísahat na svůj život," řekl.

Předseda opozičních zastupitelů ANO Patrik Nacher navrhl na program jednání materiál, podle něhož má Pospíšil vyvodit politickou zodpovědnost. Nacher rovněž řekl, že zastupitelé ANO jsou jediní, kteří nejsou do kauzy namočeni. "Dřív se to řešilo v souvislosti se STAN, ale nyní se mluví o tom, že pronikla skupina i do TOP 09," řekl. Radní Daniel Mazur (Piráti) řekl, že Piráti nemají žádnou kauzu a v Dozimetru rovněž nikdo z jejich členů nefiguruje.

Opoziční zastupitelka Hana Třeštíková (Praha Sobě) řekla, že Pospíšil se v minulosti stal symbolem mladého politika, když se stal předsedou TOP 09 a také symbolem nového startu. Nyní se podle ní může stát symbolem politika, který "se skandálem promlčí, než aby se k tomu postavil čelem"..

Mimořádné jednání není podle opozičního zastupitele Pavla Zelenky (Praha Sobě) tribunálem, ale je o důvěře zastupitelů v Pospíšila. Zároveň se ptal Pirátů a náměstka primátora Petra Hlaváčka (STAN), jestli jim nevadí podporovat Pospíšila. Zastupitelka Kateřina Arnotová (STAN) řekla, že hnutí okamžitě po zveřejnění kauzy přijalo opatření a změnilo kandidátku do voleb na magistrát.

Někteří zastupitelé také vytýkali Praze Sobě, že nepřipojila své podpisy pod žádost žádající svolání mimořádného jednání. Zastupitel Jakub Lepš (TOP 09) řekl, že Praze Sobě jde o rozbití magistrátní koalice a snahu dostat se k moci, což řekl také radní Michal Hroza (TOP 09). Opoziční zastupitel Milan Urban (SPD) mluvil o tom, že Praha Sobě údajně nabízela Pospíšilovi pozici primátora, pokud by TOP 09 odešla z koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Pospíšil řekl, že taková nabídka oficiálně nepadla, ale v zákulisí o tom někteří mluvili.

V kauze Dozimetr policie loni obvinila mimo jiné tehdejšího náměstka pražského primátora a starostu Lysolají Petra Hlubučka (dříve STAN), bývalého finančního ředitele DPP Mateje Augustína nebo podnikatele Michala Redla. Skupina obviněných podle policie systematicky obsadila klíčové pozice v podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat úplatky.

Zastupitelé Prahy přerušili mimořádné jednání kvůli zahájení toho řádného

Pražští zastupitelé přerušili své dnešní mimořádné jednání, které se zabývá rolí náměstka primátora Jiřího Pospíšila (TOP 09) v korupční kauze Dozimetr. Zasedání přerušili zhruba na 15 minut kvůli zahájení řádného zasedání. V mimořádném jednání budou podle schváleného postupu pokračovat v 09:15. Svolání mimořádného zasedání podpořilo kromě zastupitelů opozičních ANO a SPD také devět z 11 městských radních včetně Pospíšila. Podpisy nepřipojila opoziční Praha Sobě, která chtěla přesvědčit Piráty a STAN k odvolání Pospíšila, což se jí nepodařilo. Pospíšil dnes opět jakoukoliv svou roli v kauze odmítl a řekl, že svědomí má čisté.

Na úvod zasedání vystoupil primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který vyzval k důstojné diskusi a varoval před vynášením soudů a honem na čarodějnice. "Z vlastní zkušenosti vím, jak frustrující a demotivující je čelit přestupkům, kterých jste se nedopustili. Je to doslova boj s větrnými mlýny... Vím, co je to být ostrakizován a chci vás požádat, abychom se nenechali strhnout k honu na čarodějnice. Naslouchejme si a mějme na paměti, že tu nejsme jako inkvizice. Jsme kolegové, kteří mají společný cíl, pracujeme pro Prahu," řekl Svoboda.

Prvním bodem jednání má být právě Pospíšilova role v kauze. Podle poslance a předsedy zastupitelů Patrika Nachera (ANO) přistoupilo ANO ke svolání mimořádného jednání, aby "nekontaminovali to řádné". Předseda zastupitelů Prahy Sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský poté navrhl jako druhý bod odvolání Pospíšila. Čižinský uvedl, že Pospíšil zprostředkoval schůzku aktérů kauzy Dozimetr. Předseda zastupitelů Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Tomáš Portlík pak naopak označil Čižinského za aktéra kauz z minulého volebního období.

Pospíšil na zasedání řekl, že podepsal návrh na svolání mimořádného zasedání a bude hlasovat pro navržený program. "Je na vás, abyste věc politicky posoudili a rozhodli o mém osudu. V dané kauze nejsem vyšetřovaný, ani obviněný," řekl. Podle náměstka neexistují žádná fakta pro obvinění. "Mám čisté svědomí, nic jsem neudělal a postup policie to potvrzuje," řekl Pospíšil. Podle něj se ukáže, kdo je do kauzy uměle a účelově zaplétán.

Zastupitel Jiří Ptáček (TOP 09) řekl, že za rok od vypuknutí kauzy nejsou zveřejněny žádné nové informace. "Jediné, co nabobtnává jsou další dohady a domněnky a různá podezření," řekl. Zastupitel a předseda magistrátního kulturního výboru Jan Wolf (KDU-ČSL) řekl, že s klientelismem je spojena Praha Sobě a na program jednání navrhl materiál týkající se Prahy Sobě.

Praha Sobě na konci srpna vyzvala Pospíšila k rezignaci kvůli článku Deníku N odkazujícího na neveřejný policejní spis. Pospíšil podle něj zorganizoval schůzku zástupců hnutí STAN a TOP 09, na které se setkal jeho bývalý asistent Jiří Fremr s jedním z hlavních obviněných v kauze Dozimetr Michalem Redlem. Pospíšil opakovaně řekl, že k rezignaci nevidí důvod a v kauze kolem korupce v dopravním podniku nefiguruje. Dodal, že se bude proti některým tvrzením Deníku N bránit právní cestou a věc již předal advokátovi.

V kauze Dozimetr policie loni obvinila mimo jiné tehdejšího náměstka pražského primátora a starostu Lysolají Petra Hlubučka (dříve STAN), bývalého finančního ředitele dopravního podniku Mateje Augustína nebo podnikatele Redla. Skupina obviněných podle policie systematicky obsadila klíčové pozice v podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat úplatky.