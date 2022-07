Náměstek MZd: Počty nakažených budou růst ještě nekolik týdnů

Praha - Pozitivita testů na covid-19, které žádají pro své pacienty lékaři, je 25 procent, což znamená významné rozšíření viru v populaci. Počty nakažených budou ještě několik týdnů dál růst. Zátěž roste ve všech regionech, zatím se ale výrazně neplní nemocnice a zejména jednotky intenzivní péče (JIP). Novinářům to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti). Zatím podle něj nejsou nutná povinná opatření, doporučil roušky ve zdravotnictví.

"Reprodukční číslo a počty nakažených začínají růst, je to dáno submutacemi omikronu BA.4 a BA.5. V ČR převládá BA.5," uvedl Pavlovic. Počty nakažených v tomto týdnu podle dat ministerstva zdravotnictví přesáhly v pracovní dny 1000 případů denně při zhruba 4000 až 6000 testů. Reprodukční číslo se pohybuje mezi 1,31 až 1,9, v Praze je zátěž proti jiným regionům zhruba dvojnásobná.

Počty případů podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) rostou už od začátku června. Mezitýdenně stoupaly o zhruba třetinu, pak o čtvrtinu a do minulého týdne o 89 procent. Za poslední dva týdny se nakazilo téměř 2000 lidí nad 65 let, kterým potenciálně hrozí vážnější průběh nemoci.

Do nemocnic se více nakažených dostávalo obvykle o deset až 14 dní později, aktuálně jich je 192 a sedm na JIP, denně přibývá zhruba dvacet. "Letní vlna by neměla mít významný dopad do zdravotní péče," řekl Pavlovic. Ministerstvo tak usuzuje podle Portugalska či Izraele, kde mají kolem 10.000 nových případů denně, ale dopady na nemocnice jsou mírné. Právě naplněnost nemocnic byla dříve hlavním argumentem pro přijímání protiepidemických opatření, která měla epidemickou vlnu zpomalit.

Počet hospitalizovaných se podle Pavlovice už sice začal zvyšovat, lidí na JIP jsou ale stále jednotky. Varianta omikron je sice podle něj skoro tak nakažlivá jako spalničky, vyvolává ale proti dřívějším spíš méně závažné onemocnění.

"Není důvod v tuto chvíli zavádět jiná než doporučená opatření," dodal. Ministerstvo doporučuje nosit roušku ve zdravotnických zařízeních, kde se mohou vyskytovat nemocní. Kdo se necítí zdráv, neměl by chodit mezi lidi. Firmy by podle něj dál mohly lidem nabízet možnost práce z domova.

Přestože prodělání nemoci dříve nebo očkování před více než pěti měsíci chrání před novou nákazou méně, stále je velmi účinné proti vážným příznakům. Lidem nad 80 let a lidem nad 65 let s chronickými nemocemi nebo mladším, kteří mají oslabenou imunitu, je silně doporučeno přeočkování čtvrtou dávkou, řekl náměstek. Očkovací místa by se pro ně měla otevřít v polovině srpna.