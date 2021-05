Náměstek MŠMT: Motivovat žáky bez zájmu o školu by měly i kroužky

Praha - K podpoře žáků, kteří měli potíže se zvládáním výuky na dálku, by po návratu do škol mělo přispět nejen doučování, ale také rozvíjení volnočasových aktivit. Zaměří se na ně i plánované letní kempy. Ministerstvo školství uvažovalo původně spíš o letních vzdělávacích školách, nakonec se ale rozhodlo vzdělávací obsah trochu upozadit na úkor her a prázdninových aktivit. Na konferenci Digitální Česko to dnes řekl náměstek ministra školství Karel Kovář. Mládežnické i další organizace, které nabízí dětem sport či jiné kroužky, podle něj v dalších dvou letech mohou pomoct motivovat děti víc k učení. O letní doučovací kempy je podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) velký zájem, chce na ně vyjednat víc peněz.

Kvůli opatřením proti epidemii covidu-19 byly školy od loňského března po řadu týdnů zavřené a žáci měli výuku on-line. Odborníci upozorňovali, že děti mají doma odlišné podmínky k učení, a prohlubovaly se tak nerovnosti ve vzdělávání. Ministerstvo školství proto rozhodlo vypsat dotační program na letní doučovací kempy, které by měly dopady pandemie na školní děti snížit. V programu je k dispozici 100 milionů korun. Plaga doufá, že se mu podaří vyjednat na vládě víc peněz. Ministerstvo podle něj dostalo žádosti za 270 milionů korun, letních aktivit by se tak mohly zúčastnit desítky tisíc dětí, řekla ČTK mluvčí úřadu Aneta Lednová.

Vzhledem k tomu, že při výuce na dálku se většinou nestihlo probrat tolik učiva jako obvykle, uvažovalo ministerstvo podle Kováře původně o organizaci letních vzdělávacích škol. Nakonec se ale rozhodlo zohlednit i dopady na psychiku a chování, dát větší prostor hrám a tomu, aby se potkalo co nejvíce dětí. "Utlumili jsme vzdělávací obsah, i když je tam doporučen," řekl náměstek. V tomto režimu se letní kempy konaly už loni. Letos v létě by mohly některým skupinám dětí nabízet i více vzdělávacího obsahu, dodal.

Podle něj je ale důležité nejdřív k učení motivovat i děti, které to ve škole nebaví. Pomoct v tom mohou mládežnické organizace, neziskové organizace nebo příspěvkové organizace obcí a měst, a to pořádáním různých kroužků a volnočasových aktivit, míní. „Sázím na to, že u určité skupiny prostřednictvím sportu, uměleckých aktivit nebo technických aktivit dojde k většímu zapojení dětí, a stráví tak v prostředí školních areálů větší čas,“ řekl.

Nerovnosti vzniklé ve vzdělávání kvůli výuce na dálku se podle dřívějšího vyjádření Plagy budou vyrovnávat doučováním další dva až tři roky. Na doučování dětí kvůli tomu ministerstvo plánuje školám od září poskytnout 250 milionů korun.