Náměstci MPSV: Žádosti o příspěvek na bydlení se výrazně zjednoduší

Praha - Žádání o příspěvek na bydlení by se mohlo od července výrazně zjednodušit. Dávku by mělo být možné vyřizovat on-line přes aplikaci, kterou se chystá ministerstvo práce od pátku zprovoznit. Jednodušší má být ale také papírový formulář. Změny dnes na tiskové konferenci představili náměstek ministerstva pro informační technologie Karel Trpkoš a náměstkyně pro dávky Iva Merhautová (KDU-ČSL). Podle ní by po úpravě mohlo přibýt na 140.000 příjemců dávky. V květnu úřady práce podle údajů ministerstva poskytly 145.300 příspěvků. Podobné zjednodušení chystá resort i u rodičovské a přídavků na děti.

"My jsme celý proces žádosti příspěvku na bydlení výrazně zjednodušili. Navrhli jsme zároveň nový formulář, který umožní uživatelům si v poměrně krátkém čase o příspěvek požádat s tím, že se snažíme maximum věcí vyřešit za uživatele sami. Máme-li nějaké údaje o žadateli, tak je samozřejmě použijeme. Nenutíme ho je dokládat. Nenutíme ho, aby nám říkal údaje, které už na něj víme," řekl náměstek.

Zjednodušení umožní vládní novela o státní sociální podpoře, která by měla podle plánu začít platit od 1. července. Normu přijala už Sněmovna a tento týden ji má schvalovat Senát a dostat k podpisu prezident. Vedení resortu věří, že se do konce června celý legislativní proces stihne. Počítá s tím, že žádosti bude možné on-line vyplňovat hned po čtvrteční půlnoci.

Odkaz bude na webu ministerstva. Žadatel se bude moci přihlásit přes elektronickou identitu, tedy třeba přes tu bankovní. Řada údajů bude už předepsaná, a to třeba trvalé bydliště. Pokud člověk bydlí jinde a žádá příspěvek na tento byt, musí údaje vyplnit. Funguje našeptávač měst a ulic. Lidé zvolí pak také to, zda bydlení vlastní, nebo jsou v nájmu. Vyplní výdaje a zvolí druh příjmu. U důchodu, rodičovské, podpor v nezaměstnanosti a dalších dávek bude stačit zaškrtnutí, úřad si vše ověří sám. Výdělek či výživné bude nutné doložit. Přidat bude potřeba také nájemní smlouvu, potvrzení o studiu či souhlas dospělých, kteří v domácnosti žijí. Budou ale nově stačit neověřené kopie, tedy třeba snímky z mobilu. S vyplněním pomůže případně chatbot.

"Chceme klientovi doručit vše formou, kterou bere jako standard. Když si chcete koupit letenku, tak nikdo nejde do prodejny vedle Václavského náměstí. Vezmete si mobil," podotkl náměstek. Podle něj se mění nejen podávání žádostí, ale i zpracování. "Dnes pracovník úřadu práce žádost vytiskne a údaje přepíše do aplikace. Nový postup je takový, že nebude už nic přepisovat," popsal Trpkoš.

Jednodušší a kratší bude podle Merhautové také papírový formulář. V brzké době by i na úřadech ale lidé mohli s pomocí pracovníků vyplňovat údaje rovnou do aplikace.

Ministerstvo podle své mluvčí Evy Davidové připravuje kampaň, která má na změny upozornit. Má cílit i na blízké, kteří mohou s vyplňováním on-line pomoci.

Experti na sociální problematiku složitost vyřizování opakovaně kritizovali. Podle výzkumů podporu na bydlení pobírá výrazně méně lidí, než na ni má nárok. Příspěvek mohou získat ti, jimž na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka odpovídá rozdílu mezi výdaji na bydlení - ale nejvýš do státem stanovených normativních nákladů - a 0,3násobkem či 0,35násobkem příjmu.