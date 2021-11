Náměšť nad Oslavou dokončila opravu barokního mostu asi za 12 milionů Kč

Instalaci soch na opravovaný barokní most dokončili 25. listopadu 2021 v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Most bude veřejnosti slavnostně otevřen 27. listopadu 2021.

Instalaci soch na opravovaný barokní most dokončili 25. listopadu 2021 v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Most bude veřejnosti slavnostně otevřen 27. listopadu 2021. ČTK/Pavlíček Luboš

Náměšť nad Oslavou (Třebíčsko) - Náměšť nad Oslavou na Třebíčsku dokončila opravu barokního mostu asi za 12 milionů korun. Vrátila na něj i většinu soch, některé ještě čeká restaurování. Slavnostní rozsvícení mostu mělo být dnes součástí zahájení adventu a symbolickým vánočním dárkem místním, řekl ČTK starosta Vladimír Měrka (SNK). Akci ale radnice kvůli epidemické situaci v pátek zrušila.

V uplynulém týdnu stavební firma dokončila dláždění mostu a ve čtvrtek se na opravené podstavce vrátila sochařská výzdoba, která je betonovou kopií původních kamenných soch. Na most se vrátilo 15 z 20 soch. "Jednu musíme nechat udělat úplně novou, stála pod borovicí směrem k pivovaru a je natolik zdevastovaná, že musí být nová. A čtyři sochy se restaurují," řekl Měrka. Do rukou restaurátorů se v dalších třech letech dostanou i sochy, které jsou nyní zpět na mostě. Restaurování jedné sochy vyjde podle Měrky asi na 150.000 korun. Demontáž soch kvůli opravě mostu začala loni v říjnu.

Most z první poloviny 18. století byl až do roku 1986 jedinou dopravní spojnicí břehů Oslavy na hlavní silnici mezi Třebíčí a Brnem. Podle webu města po něm v roce 1979 projelo denně 5000 aut. Dnes je součástí pěší zóny. Jeho opravu město podle dřívějšího vyjádření starosty Měrky připravovalo 15 let.

Originály soch z mostu jsou uložené na náměšťském zámku v takzvané Luteránce, sklepním prostoru z doby původního hradu. Seřazené jsou stejně jako dřív na mostě. Podle kastelána zámku Marka Buše byly naposledy restaurovány při snímání z mostu v roce 1991.

Sochařská výzdoba mostu byla dokončena v roce 1744, podílelo se na ní víc autorů. Osm soch vytvořil Josef Winterhalter. Sochy zobrazují archanděly a světce.