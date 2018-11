Dědici rodinného statku na Prostějovsku našli při řezání dřeva na podpal vzkaz z roku 1957 vepsaný do dveří. Pravděpodobně truhlář v něm popsal dění při kolektivizaci na českém venkově. Předmět získalo Národní zemědělské muzeum, které o tom informovalo v dnešní tiskové zprávě. "Republika Československá je v Ruském poddanství, Bolševická bestije řádí jak nejhroznější tifus. Komunisti (bolševici) berou násilým všem lidem majetky. Sedláky zavírají do žalářů, aby mohli zabrat statek (krund). Každého živnostníka zničili i každého malého rolníčka, ženou všechny do družstev aby pracovali společně jako na panském za roboty. Je strach žít," zní nápis v dochované podobě. ČTK/Národní zemědělské muzeum