Náledí se dnes může objevit v celém Česku, napadne až 15 cm sněhu

Praha - Náledí se už dnes v noci může objevit v celém Česku a vydrží možná až do neděle. Do sobotního večera také napadne místy až 15 centimetrů sněhu. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Před náledím ústav varoval už ve čtvrtek a dnes výstrahu rozšířil.

"Během dnešního dne se od severovýchodu ochlazuje, teploty budou postupně od severu a severovýchodu klesat pod bod mrazu. Mokré povrchy budou namrzat a místy se vytvoří náledí, v případě sněhové pokrývky i zmrazky," sdělili meteorologové. Už po dnešním poledni se tak může začít náledí objevovat v celém Libereckém a Moravskoslezském kraji a v severních nebo severovýchodních částech Zlínského, Olomouckého, Pardubického, Královéhradeckého a Ústeckého kraje.

Během dnešního večera se pak začne náledí vyskytovat i v celých severních a východních Čechách a na většině území Vysočiny i Středočeského a Jihomoravského kraje. Do půlnoci pak už pravděpodobně zasáhne celé Česko. "V sobotu během dne bude místy celodenní mráz. Náledí a zmrazky proto mohou přetrvávat až do nedělního dopoledne," doplnili pracovníci ČHMÚ.

Kromě náledí se objeví také sníh, především na jihozápadě Česka. "Dešťové srážky se budou postupně měnit ve sněhové a nejintenzivnější sněžení očekáváme od pátečních večerních hodin na jihozápadě území, kde sněžení bude přetrvávat i během soboty a ve večerních hodinách zeslábne. V tomto období na jihozápadě území může napadnout od pěti do 15 centimetrů nového sněhu," uvedli meteorologové. "Na ostatním území spadne od nuly do pěti centimetrů nového sněhu," doplnili.