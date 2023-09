Nálada po Albánii úplně ideální není, ale nebereme to jako reparát, řekl Brabec

Budapešť - Fotbalový reprezentant Jakub Brabec připustil, že po čtvrtečním zaváhání a domácí remíze 1:1 s Albánií v kvalifikaci mistrovství Evropy nepanuje v českém týmu ideální nálada. Jednatřicetiletý obránce na druhou stranu odmítl, že by nedělní utkání v Maďarsku mělo být snahou o reparát. Na tiskové konferenci vyzdvihl kvalitu nadcházejícího soupeře a zápas s ním označil za ideální přípravu.

"Remíza s Albánií je jednoznačně ztráta. Nálada není ideální z toho důvodu, že jsme si zkomplikovali kvalifikaci. Bylo to pro nás zásadní utkání a tímhle jsme si to posunuli do toho dalšího (kvalifikačního) proti Albáncům venku (v říjnu)," uvedl Brabec.

Nemyslí si, že by čtvrteční klopýtnutí s Albánií dodalo nedělnímu zápasu s Maďary ještě větší důležitost. "Já to vnímám jako další utkání za reprezentaci. To, co se děje po utkání s Albánií, je pro nás nepříjemné. Nejvíc nepříjemné je to pro nás hráče z toho důvodu, že jsme si to zkomplikovali. Nikdo nechce na Euro tolik jako my hráči," prohlásil Brabec.

"Vůbec bych to nespojoval s tímhle nadcházejícím utkáním. Vnímám to spíš tak, že je to pro nás ideální příprava na další utkání s Albánií (venku). Rozhodně se to nedá považovat za žádný reparát, ať už pro fanoušky nebo pro nás. Musíme k tomu přistoupit jako k dalšímu utkání. Ukázat, že kvalitu máme a odehrát co nejlepší utkání, abychom do toho dalšího v Albánii šli co nejsilnější," dodal hráč Arisu Soluň.

Na souboj s Maďary, kteří skoro rok neprohráli, se těší. "Vnímáme obrovskou kvalitu, kterou mají. Daří se jim, výsledky mluví za vše. Už jsme viděli sestřihy, bude to těžké, ještě v jejich domácím prostředí. Na druhou stranu já takováhle utkání kvituji, zvlášť proti takhle kvalitním soupeřům. Za mě je to úplně ideální příprava," řekl Brabec.

Hlavní hvězdou maďarského mužstva je ofenzivní univerzál Dominik Szoboszlai z Liverpoolu. "Hráčů je samozřejmě víc, ale on je teď jednoznačně číslo jedna. Kvalitu mají dohromady i týmovou, on je jednoznačná individualita a prokazuje to. Ale abych řekl pravdu, musíme se soustředit na celý tým," podotkl Brabec.

Předloni v červnu byl v Budapešti na lavičce českého týmu, který v Puskás Aréně v osmifinále mistrovství Evropy nečekaně porazil Nizozemsko 2:0. "Při příjezdu na stadion jsem nad tím přemýšlel, že ty vzpomínky odsud jsou krásné. Ale zítřejší utkání bude úplně jiné. Tehdy jsme hráli s Holandskem a atmosféra i od našich fanoušků byla dost příjemná. Teď to bude venkovní utkání. Uvidíme, jaká bude atmosféra. Kéž by se nám to povedlo výsledkově stejně," řekl Brabec s úsměvem.

V Budapešti stejně jako v Česku panují na září nezvykle vysoké teploty, v maďarské metropoli je aktuálně přes 30 stupňů Celsia. "Mně to opravdu nevadí. Po dvou letech (v Řecku) jsem si zvykl. Jestli si dobře pamatuji, tribuny jsou tady dost vysoké, takže tolik sluníčka na hřišti nebude. Navíc při zápase bude už pozdní odpoledne, už to tak strašné nebude. Dopoledne jsme se byli projít, teplo bylo, ale já jsem zvyklý. Nemyslím si, že by to bylo pro někoho z našeho týmu omezující," dodal Brabec.