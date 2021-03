Nákupy bytů na investici meziročně vzrostly zhruba o čtvrtinu

Praha - Nákupy bytů na investici meziročně vzrostly v průměru zhruba o čtvrtinu, osm z deseti takových zákazníků jsou Češi. Vyplývá to z únorového průzkumu společnosti CEEC Research mezi 40 developery. Podle zhruba dvou třetin z nich má na tento nárůst vliv současná koronavirová krize.

"Je pravdou, že koronakrize zvýšila podíl nákupů nemovitostí právě za účelem investice. Například u projektů typu Bohdalecké kvarteto se podíl investičních bytů aktuálně pohybuje mezi 25 až 30 procenty. Evidujeme rovněž zvýšený zájem institucionálních investorů, kteří umí vhodně zkombinovat nízkou míru rizika s vysokým zhodnocením investice," uvedl majitel společnosti JRD Development Jan Řežáb.

Podle některých developerů dosahuje podíl investičních bytů v některých lokalitách až 40 procent. Ze zahraničních investorů jsou to aktuálně nejčastěji Slováci, Rusové nebo obyvatelé asijských zemí. "Jsou to spíše malí investoři, kdy investují svoje úspory. Nejčastěji kupují jeden až tři byty v různých lokalitách. Výnosy z nájmů se mohou pohybovat kolem tří procent. To není tolik, kolik to bylo dříve, kdy to bylo třeba až kolem pěti procent. Ale i tak ta tři procenta nejsou špatný výnos," sdělil ČTK majitel Central Group Dušan Kunovský.

Ředitel společnosti Geosan Development Petr Beneš uvedl, že firma evidovala zvýšenou poptávku ze strany investorů již před pandemií koronaviru. A to jak ze strany jednotlivců, tak menších firem.

"Podíl investičních bytových fondů v České republice je dlouhodobě nízký, což je škoda, protože by mohly být svou nabídkou nedílnou součástí dostupného bydlení. Bohužel v Česku nejsou směrem k nim nastaveny optimální podmínky a nejsou preferovány, podobně jako je tomu v některých jiných zemích Evropy," dodal mluvčí společnosti Finep David Jirušek.