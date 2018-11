Praha - Obchodní centrum na pražském Zličíně čeká rozšíření, vznikne tam nová budova s hrubou podlahovou plochou asi 151.000 metrů čtverečních a parkovací dům. Budovy vyrostou na stávajícím parkovišti. V plánu je i přístavba existující budovy centra. Vyplývá to z dokumentace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA). Předpokládaný termín stavby je podle dokumentace mezi lety 2021 a 2024.

Nový objekt se z jižní strany napojí na existující obchodní centrum a bude mít dvě nadzemní podlaží. V prvním budou obchody a ve druhém restaurace a rychlá občerstvení. Na jižní část nového objektu naváže šestipodlažní parkovací dům, který nahradí stávající povrchové parkoviště. Nyní je v centru k dispozici celkem 1734 parkovacích míst, po rozšíření to bude 2979.

Součástí rozšíření bude také dvoupatrová přístavba v severozápadním rohu stávající budovy. V objektu s podlažní plochou zhruba 5000 metrů čtverečních budou rovněž obchody. Vjezd do areálu zůstane na svém místě, součástí projektu bude nové napojení na Rozvadovskou spojku. Nynější pěší přístup od metra nahradí nová lávka, podchod pod Řevnickou zůstane zachován. Pro záměr není nutné měnit územní plán.

Metropole Zličín se s prodejní plochou 55.000 metrů čtverečních a 150 obchody řadí mezi největší v Česku. Ročně ho navštíví přibližně sedm milionů lidí. Firmu CGI Metropole, která areál ovládá, vlastní napůl německá Commerz Real Investmentgesellschaft a francouzská skupina Unibail-Rodamco, která podíl koupila koncem loňského roku.

Unibail-Rodamco vlastní i centrum na Chodově, které se v posledních letech rozrostlo na téměř dvojnásobnou velikost. Další centra se postupně rekonstruují, celkem se zatím opravilo 19 velkých obchodních center z celkových 98. Z celkové plochy 2,3 milionu metrů čtverečních činí podíl těch zmodernizovaných 32 procent. Asi dvě třetiny obchodních center (62) v ČR jsou starší deseti let - z těchto bylo zrekonstruováno 17, včetně Centra Černý Most, Centra Chodov, Olympie Brno či centra Futurum Ostrava, vyplývá to z údajů realitní poradenské firmy Cushman & Wakefield.