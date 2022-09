Nákupní centra měla ve druhém čtvrtletí tržby o 17,3 pct vyšší než před covidem

Praha - Nákupní centra v České republice dosáhla letos ve druhém čtvrtletí rekordních tržeb, které byly o 17,3 procenta vyšší než v předpandemickém roce 2019. Kumulovaná návštěvnost od začátku roku do srpna byla o 11,8 procenta nižší než před třemi lety. Lidé sice přicházejí do nákupních center méně často, ale utrácejí v nich více než dříve. Vyplývá to z indexu Asociace nákupních center (ACN), který dnes novinářům představili její zástupci.

Tržby byly letos nejvyšší v květnu, stejný měsíc roku 2019 překonaly o 23 procent. Nákupním centrům se ale dařilo i v dalších měsících, v srpnu byly tržby vyšší proti předpandemickému roku o 14,6 procenta. Uplynulé dva roky byly ovlivněny protiepidemickými opatřeními, proto asociace provedla srovnání s posledním běžným rokem.

Řídící partner ve společnosti Incomind Tomáš Drtina řekl, že z hlediska tržeb vypadá dobře celé třetí čtvrtletí. "Když se podíváme na společnost, situace není tak děsivá jako v roce 2008 nebo 2009. Díky vládou ohlášenému zastropování cen energií bychom mohli situaci zvládnout dobře. Navíc za covidu si lidé udělali spoustu úspor, plus máme rekordně nízkou nezaměstnanost," uvedl výkonný předseda ACN Jan Kubíček.

Pandemie koronaviru a související restrikce byly pro nákupní centra největší výzvou od jejich vzniku, řekl Kubíček. Návštěvnost dramaticky ovlivnila povinnost mít zakrytá ústa a nos, kdy lidé dělali jen nezbytné nákupy. Po zrušení tohoto opatření se rychle začali do nákupních center vracet. V srpnu byla návštěvnost 8,7 procenta pod rokem 2019. Kubíček doplnil, že lidé pravděpodobně do center přicházejí v menších skupinách.

Obsazenost nákupních center je podle Kubíčka letos vyšší než po většinu období předchozích pěti let. Nejvíce zaplněná jsou centra v Praze, kde se obsazenost pohybuje mezi 97 a 98 procenty. "V období covidové pandemii bylo nuceno z nákupních center odejít jen asi pět procent nájemníků a trend obsazenost se v letošním roce vrací zpět," řekl.

Největším problémem pro nákupní centra jsou nyní vysoké ceny energií, uvedl dále Kubíček. Ocenil ale přístup vlády, pozitivně se podle něj vyvíjejí i jednání na evropské úrovni ke změnám cenotvorby. Připomněl, že centra nastavují strategie energetických úspor.

Index byl podle Drtiny sestaven z čísel od čtyř desítek nákupních center reprezentujících všechny regiony i velikostní kategorie.

V ČR funguje zhruba 100 obchodních center nad 5000 metrů čtverečních, přibližně 12 je menších. V provozu je asi 250 nákupních parků, staví nebo rozšiřuje se desítka dalších, vyplývá z dat společnosti Cushman & Wakefield.