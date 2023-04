Nakoupit mohou Češi na Velký pátek, na Velikonoční pondělí se obchody zavřou

Praha - Potravinové řetězce či obchodní centra zůstanou na Velký pátek, který letos připadá na 7. dubna, otevřené. To samé platí i pro následující víkend. Nakoupit si v kamenných prodejnách už ale Češi nebudou moci na Velikonoční pondělí 10. dubna, podle zákona o prodejní době musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních v tento den zavřeno. Výjimku mají čerpací stanice, lékárny či obchody na letištích a vlakových nádražích. E-shopy Rohlík.cz nebo Košík.cz však rozvoz nákupů nabídnou i na Velikonoční pondělí.

"Otevírací doba všech hypermarketů Globus je kromě Velikonočního pondělí standardní," uvedla mluvčí Aneta Turnovská. Všechny prodejny mají podle ní denně otevřeno od 7:00 do 21:00, výjimkou je Globus Černý Most, který je přístupný od 7:30 do 22:00, doplnila.

Ve většině obchodech Tesco budou moci zákazníci na Velký pátek i o svátečním víkendu nakoupit tak, jak jsou zvyklí. Nonstop prodejny se však v neděli zavřou ve 23:00, řekl ČTK mluvčí Michal Kuzmiak.

"Na Velikonoční pondělí zůstane všech 410 našich prodejen po celé republice uzavřeno. V ostatní dny před i po Velikonocích budou mít obchody běžnou otevírací dobu," uvedl mluvčí Penny Market Tomáš Kubík.

Kurýři Rohlík.cz budou každý den o Velikonocích nákupy rozvážet mezi 6:00 a 23:00, v případě Košík.cz to bude od 8:00 do 22:00. "Největší změnou je letos rozšíření našich služeb do desítek okresních měst a úplně nových regionů, jako je například Karlovarsko," řekl mluvčí Košík.cz František Brož. Velký nápor podle něj firma očekává na Velký pátek.

Prodejny v pražském obchodním centru Palladium budou ve dnech 7. až 9. dubna otevřeny v běžných hodinách, v pondělí 10. dubna bude mít zavřeno řetězec Albert a další obchody nad 200 metrů čtverečních. Prodejny o menší rozloze budou přístupné od 9:00 do 21:00. Bez omezení bude provoz na Velký pátek také v obchodním centru Letňany, na Velikonoční pondělí se pak zákazníkům uzavře 45 prodejen, informují centra na svých webových stránkách.

Ze zákona o prodejní době v maloobchodě, který vešel v platnost v roce 2016, musí mít prodejny nad 200 metrů čtverečních zavřeno také 8. května, 28. září a 28. října. Na Štědrý den se pak musí zavřít ve 12:00. Dodržování zákona v tyto dny sleduje Česká obchodní inspekce. Během zbývajících státních svátků, kam spadá 1. květen, 5. a 6. červenec a 17. listopad, zákaz prodeje neplatí. Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.