Náklady veřejného zdravotního pojištění budou příští rok přes 471 mld. Kč

Praha - Náklady veřejného zdravotního pojištění budou příští rok podle odhadů ministerstva zdravotnictví činit 471,7 miliardy korun, z nichž 453,8 miliardy Kč půjde přímo na zdravotní péči, zbytek pak na provoz či preventivní fondy pojišťoven. V návrhu úhradové vyhlášky ministerstvo podle ekonomické predikce počítá s příjmy systému 464,6 miliardy korun, což je o 7,1 miliardy Kč méně než výdaje. Rozdíl se vyrovná z rezerv zdravotních pojišťoven. Meziročně náklady na zdravotní služby vzrostou celkově o 6,7 procenta, tedy zhruba o 28,5 miliardy Kč. Se 3,4 miliardy korun se i v příštím roce počítá na péči související s epidemií covidu-19. Původní dohoda byla na meziročním růstu pro každý segment průměrně o čtyři procenta, ministerstvo ho navýšilo na osm procent.

O úhradách péče na příští rok jednalo sedm zdravotních pojišťoven se zástupci 14 segmentů zdravotní péče v první polovině letošního roku. Dohodu nakonec uzavřelo deset z nich. "Dohoda nebyla uzavřena v segmentech poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných služeb, poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiologických služeb, poskytovatelů následné lůžkové péče a poskytovatelů akutní lůžkové péče," uvedlo v materiálu ministerstvo. Částečně se dohodly zdravotnické záchranné služby a přeprava pacientů. V závěru dohodovacího řízení byla vetována i dohoda pro gynekologii.

Právě akutní lůžková péče, tedy nemocnice, tvoří zhruba polovinu nákladů. Rozdělení nákladů potvrzuje ministerstvo zdravotnictví na podzim vydání úhradové vyhlášky. V segmentech s uzavřenými dohodami podle jejich výsledků, v ostatních segmentech obvykle podle návrhu zdravotních pojišťoven. Pro segment akutní lůžkové péče bude růst o osm procent, v segmentu následné péče o deset procent.

"Od doby dohodovacího řízení tak odhad výše příjmů zdravotních pojišťoven v roce 2023 narostl asi o pět miliard korun. Z těchto důvodů, které ovlivňují jak příjmovou stranu pojišťoven, tak nákladovou stranu poskytovatelů, se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo ve veřejném zájmu stabilizace zdravotnictví zasáhnout do uzavřených dohod a navýšit celkový růst úhrad z původních čtyř procent na nových osm procent," píše se v dokumentu.

Úhrady péče vycházejí obvykle ze srovnání s předchozím obdobím a jeho navýšením o určité procento. Pro rok 2023 bude tímto referenčním rokem rok 2021 kromě oblasti akutní lůžkové péče, kde se bude porovnávat s rokem 2019. "Pro příští rok by to znamenalo, že referenčním obdobím by byl covidový rok 2021, který stále byl v mnoha ohledech u poskytovatelů akutní lůžkové péče výjimečný a není vhodné ho brát v tomto segmentu jako referenci," uvedlo ministerstvo.

Příjmy veřejného zdravotního pojištění tvoří vybrané pojistné od zaměstnavatelů, zaměstnanců a podnikatelů. Stát platí za své pojištěnce měsíční částku, v příštím roce by to mělo být 1900 korun, za rok asi 123 miliard korun. V dalších letech bude platba automaticky růst nebo zůstávat stejná podle ekonomického vývoje. Ještě v roce 2018 byla platba za státní pojištěnce za měsíc zhruba poloviční.

Státními pojištěnci jsou například nezaměstnaní, děti nebo senioři, celkově je jich 5,9 milionu korun. Přestože do systému veřejného zdravotního pojištění za ně stát odvádí jen něco přes třetinu celkových příjmů, nákladů spotřebují většinu. Náklady veřejného zdravotního pojištění mezi roky 2000 a 2020 vzrostly i v důsledku úhrady nových drahých léčiv téměř čtyřnásobně. Pro letošní rok se na centrové léky počítá s asi 27 miliardami korun, příští rok bude částka o 4,4 miliardy Kč vyšší.

Náklady na zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění (v mld. Kč):

Celkem 2022 Celkem 2023 Rozdíl celkem na zdravotní péči 425,275 453,788 28,513 na ambulantní péči 113,506 121,304 7,798 na lůžkovou péči 239,600 259,498 19,898 z toho náklady na centrové léky a genové terapie 27,604 32,022 4,418 na lékárny, léky na recept a zdravotnické prostředky 53,189 55,440 2,251

zdroj: návrh úhradové vyhlášky