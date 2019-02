Praha - Náklady lékáren spojené s kontrolou léků v souvislosti s takzvanou protipadělkovou směrnicí vyčíslila lékárnická komora s pomocí znalecké firmy na 640 milionů korun za první rok, asi polovinu výdajů ponesou nemocniční lékárny. Největší část budou tvořit náklady na práci, dále musely lékárny pořídit nové čtečky. Novinářům to řekl prezident České lékárnické komory (ČLnK) Lubomír Chudoba.

Od 9. února budou mít farmaceutické firmy podle nařízení EU povinnost označit každý vyrobený lék speciálním kódem a přelepkou proti otevření. Zároveň data o každém balení nahraje do centrálního úložiště. Lékárník pak před vydáním ověří, že krabička nebyla otevřena a že kód je nahraný v úložišti.

"Prodloužení času znamená nutnost skenovat každou krabičku. Dříve stačilo vybrat jeden čárový kód z vícenásobného balení a zapsat počet," uvedl nemocniční lékárník z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Martin Šimíček. Ve veřejných lékárnách to podle něj bude znamenat vzít balení léku do rukou asi 2,5krát častěji, v nemocnici až čtyřikrát. "Zabere to ale pětkrát více času," dodal Šimíček.

Někteří výrobci vytiskli bezpečnostní kódy už na dříve vyrobená balení, podle lékárníků ale kódy zatím často nefungují. Z 42 balení náhodně vybraných léků na předpis se podle Šimíčka před týdnem podařilo ověřit v pořádku jen 27. U ostatních systém hlásil chybu. Pokud by měl lékárník postupovat striktně podle směrnice, nesměl by lék pacientovi vydat a musel by problém ohlásit výrobci. Ten by pak měl 14 dní na jeho vyřešení.

Ministerstvo zdravotnictví na pondělní tiskové konferenci deklarovalo, že to do konce letošního roku lékárníci dělat nemusí a lék mohou pacientovi vydat. "Pokud mají jistotu, že lék odebírají od ověřeného distributora," řekl ministr Adam Vojtěch (za ANO). Výrobci ale mají být pokutováni za nenahrané kódy hned od počátku. "Jsem rád, že pan ministr pochopil a dal na vědomí veřejnosti, že směrnice není připravená," uvedl prezident ČLnK.

Lékárníci namítají, že na ně stát klade čím dál víc povinností, které jim ale finančně nekompenzuje. Ministerstvo uvedlo, že platby lékárnám byly pro letošní rok navýšeny o 500 milionů korun, podle Chudoby to ale bylo za jiné úkony. Žádají proto za ověření každé krabičky léku pět korun navíc od zdravotních pojišťoven. "Rozhodně by to ale neměl hradit pacient," řekl Chudoba.

V Česku se ročně v lékárnách vydá asi 2,6 miliardy balení léků. Očekávalo se, že systém hlášení podezření na padělky bude upozorňovat na jedno až pět procent z nich. Podle Jana Šípka z firmy vyrábějící software pro lékárny se ale zatím nedohodlo, jak se lékárník dozví, že výrobce problém s kódem nahlášeného léku vyřešil a bude možné ho vydat.