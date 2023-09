Nakladatelství očekávají opět silný předvánoční prodej knih od října do prosince

Plzeň - Velká i menší nakladatelství očekávají od října do prosince silný předvánoční prodej knih, který by jim mohl kompenzovat nižší prodeje během roku. Knihy chápou Češi stále jako hodnotný vánoční dárek a ani loni, kdy rapidně rostly náklady domácností, jejich nákupy nepolevily. Za stejnou částku si ale koupí méně knih než před Vánocemi roku 2021, protože jejich ceny stouply o pětinu až čtvrtinu. Předvánoční nabídka bude ještě vyšší než v minulých letech, zjistila ČTK na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy, který se koná ode dneška do soboty v plzeňském kulturním centru DEPO2015.

"Je prokázáno, že kniha je nejčastější vánoční dárek. A právě, když lidé mají hlouběji do kapsy, tak nekupují dovolené a šperky, ale knihy. Takže nám by mohl fakt, že lidé mají trochu existenční problémy, pomoci," řekl ředitel druhého největšího knižního veletrhu v ČR Radovan Auer. Plzeň se proti květnovému Světu knihy v Praze více zaměřuje na mainstreamovou literaturu, hlavně na četbu pro celou rodinu a dětskou literaturu.

"Propad na knižním trhu je jen v řádu jednotek procent, není to žádná hrůza. A pokud projde nulové DPH na knihy (je v návrhu vládního konsolidačního balíčku, dnes je DPH 10 pct), tak to prodeji pomůže. A doufáme, že vánoční sezona bude silná," uvedl Auer.

Podle něj je aktuálně velká poptávka po "true crime", tedy skutečných zločinech, hodně se probudil zájem o sudetská témat a česko-německé vztahy. Hodně se čte také dětská literatura. "Pořád slyším nářky, že děti nečtou, ale není to pravda. Jen čtou něco jiného, než by si jejich rodiče a učitelé představovali. Víc komiksy, young adult literaturu, fantasy, manga (japonské komiksy) - to vše je na vzestupu. Jsem třeba fanda young adult, protože tam jsou ty správné morální vzorce, že člověk má být slušný, má pomáhat slabším, akorát je to zabaleno do hávu andělů, draků a podobně," uvedl.

Ceny knih se zvýšily. Titul, který byl před dvěma lety za 400 Kč, teď stojí o sto korun víc, protože se za posledního 1,5 roku výrazně zvedly veškeré náklady, například tisk podle nakladatelů zdražil téměř dvojnásobně. "A když to promítli do cen nových knih, tak prodej klesl a lidé začali víc kupovat knihy za staré ceny. Narazilo to na strop, knihu za 600 korun už si lidé nekoupí, takže nakladatelé musí zvažovat, jak s cenou pracovat," uvedl Auer. Kvůli vyšším cenám se podle něj rozmohl fenomén on-line antikvariátů, tedy že si lidé koupí knihu za 500 nebo i za 600 korun, ale po přečtení ji obratem prodají. Na velkém vzestupu jsou stále také audioknihy.