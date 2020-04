Nakažených ve státě New York už je více než v pevninské Číně

Washington - V americkém státě New York přibylo za posledních 24 hodin téměř 8000 potvrzených případů nákazy koronavirem. Celkem je nakažených již 83.712, informovala s odvoláním na místního guvernéra Andrewa Cuoma agentura Reuters. Infikovaných je tak ve státě New York již více než v pevninské Číně. Pandemie nemoci COVID-19, kterou způsobuje koronavirus, si ve Spojených státech vyžádá 100.000 až 240.000 obětí. Předpokládá to podle agentury AP Bílý dům v případě, že budou dodržována stávající preventivní opatření.

Prezident Donald Trump varoval, že zemi čekají dva obtížné týdny, které ale USA překonají. Zároveň vyzval spoluobčany, aby se v zájmu boje proti koronaviru vyvarovali sociálních kontaktů. Nákaza si v USA podle nejnovějších údajů Univerzity Johnse Hopkinse vyžádala přes 4000 obětí, přičemž jen město New York hlásí více než 1000 mrtvých. Nakažených je v celé zemi bezmála 190.000.

Tažení proti nákaze je podle Trumpa otázkou života a smrti. "Chci, aby každý Američan byl připraven na těžké dny, které před námi jsou," řekl prezident. "Čekají nás dva velmi obtížné týdny," dodal s tím, že země brzy uvidí světlo na konci tunelu.

Členka krizového štábu Bílého domu Deborah Birxová k odhadovaným obětem řekla, že cílem je sice dosáhnout co nejnižší bilance, ale výkyv v podobě většího počtu mrtvých je možný. Trump poznamenal, že bez dodržování vládních zásad ke zpomalení přenosu infekce by v USA mohlo zemřít až 2,2 milionu lidí.

Trump v neděli oznámil, že je nutné prodloužit vzájemný sociální odstup do 30. dubna. Vyzval tehdy Američany, aby v co nejvyšší míře pracovali z domova a vyvarovali se všech setkání.

Trump také řekl, že v některých regionech USA je možné očekávat nedostatek plicních ventilátorů, které jsou pro léčbu těžkých případů nezbytné. Očekává se, že tento týden kapacitu dostupnosti těchto přístrojů vyčerpají města New York a New Orleans.

K preventivním opatřením prezident uvedl, že bude v pořádku, pokud Američané budou na veřejnosti nosit roušky, aby se uchránili před infekcí. Dodal, že vláda zvažuje naprostý zákaz vstupu lidem cestujícím z Brazílie a několika dalších zemí.

USA jsou v počtu nakažených nejpostiženější zemí, infekce zde byla prokázána podle Univerzity Johnse Hopkinse u 189.618 lidí, 4080 z nich koronaviru podlehlo, přičemž jen ve městě New York zemřelo 1096 lidí. Celkový počet obětí je více než dvojnásobek sobotní bilance, kdy počet mrtvých přesáhl 2000.