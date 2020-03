Nakažených v ČR je přes 1000, v nemocnici je 74 lidí

Praha - Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku překročil tisícovou hranici, k dnešnímu ránu je nakažených 1047. Během soboty přibylo 158 nových případů. Z nemoci se doposud vyléčilo šest pacientů. V nemocnicích leží 74 pacientů, z toho 19 na jednotkách intenzivní péče. Nikdo onemocnění COVID-19 nepodlehl. Testů bylo dosud provedeno 15.584, vyplývá z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Největší denní nárůst od vypuknutí epidemie zaznamenalo Česko ve čtvrtek 19. března, kdy přibylo 205 případů nákazy, v pátek počet nakažených stoupl o 124. V zemi platí nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu a cestování a další nebývale restriktivní opatření, která mají zabránit šíření nákazy.

Podle ministra zdravotnicví Adama Vojtěcha (za ANO) je na mimotělním oběhu jedenáct nakažených a jeden muž ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) je na speciálním přístroji ECMO, který okysličuje krev. Ministr to řekl v televizi Prima.

České zdravotnictví je na tom podle náměstka Romana Prymuly lépe než Itálie. "Není to otázka jen plicních ventilací, ale i nedostatku kyslíku," řekl náměstek. Česko nové plicní ventilace objednalo, zásoby podle bomb s kyslíkem podle něj má připravené.

Zdravotníci podle Prymuly věnují obrovskou péči nakaženým ve vážném stavu. "Minulý týden jsem dostal informaci, že muž převezený do VFN selhává, že zřejmě zemře. Věnovali se mu s takovou péčí, že se stabilizoval," řekl Prymula. Nemocnice pro něj od americké firmy Gilead získala povolení použít experimentální lék remdesivir, ale zatím z USA nedorazil. Česko podle Prymuly požádá, aby firma povolila mít v tuzemsku nějakou zásobu, aby odpadlo čekání na transport.

Přísná karanténní opatření by se podle náměstka ministra Romana Prymuly mohla začít rozvolňovat zřejmě od poloviny dubna, protože ekonomiku velmi dusí. "Velikonoce zřejmě nebudou takové, jako jsme zvyklí. Budou bez návštěv a bez kostelů," řekl ministr. Na hranicích budou opatření podle Prymuly nejspíš trvat déle.

Jako jedno z posledních chce ministerstvo rušit také uzavření škol. Podle ministra to bude zřejmě na přelomu května a června. Náměstek Prymula uvedl, že by bylo zřejmě možné nějak uspořádat maturitní zkoušky. "Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin," řekl.

Roušky bude podle náměstka Prymuly potřeba nosit do doby, než budou přibývat jen desítky případů denně. Zákaz vycházení podle něj není na místě, pokud lidé budou dodržovat stávající nařízení vlády. "Navrhnul bych ho vládě, pokud by bylo nakažených přes 10.000 lidí," uvedl.

Vláda bude podle něj také v pondělí řešit problematiku lidí, kteří dojíždějí za prací do zahraničí. V některých lokalitách jsou podle náměstka mezi nimi i nakažení. "V některých lokalitách by bylo na místě to zakázat, budu to navrhovat vládě," řekl Prymula. Budou si moci vybrat, jestli zůstanou v ČR, nebo v zahraničí, kde pracují.

V posledních dnech se objevily také informace o tom, že lidé, kteří měli lékařem nařízenou karanténu, ji porušovali. "Tresty na porušení karantény by měly padnout, měly by být i exemplární," řekl ministr. Podle Prymuly například za dřívější velký nárůst mohou i lidé, kteří karanténu nedodržovali po návratu z lyžařské dovolené.

Nejvíce infikovaných je v Praze, následuje Středočeský kraj, nejméně případů hlásí Kraj Vysočina a Liberecký kraj. Mezi nakaženými převládají muži. Zhruba dvě třetiny nemocných se nakazily v Česku.

Z nákazy koronavirem se zatím vyléčilo šest lidí. Vyléčení prvních tří lidí z Děčína oznámili lékaři v pondělí, v pátek se uzdravila žena z Frýdku-Místku. V sobotu řady uzdravených rozšířila studentka z Ekvádoru, která byla jako jedna z prvních pacientů hospitalizovaná v Nemocnici na Bulovce, a také žena z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Nemocnice označují za vyléčené ty, kteří prošli podruhé testem, který potvrdí jejich bezinfekčnost.

Stát momentálně kromě ochranných prostředků nakupuje v Číně pro boj s epidemií koronaviru i stovky plicních ventilátorů, které pomáhají s dýcháním při těžkém zápalu plic. Nemocnice chystají pro těžce nemocné také ventilovaná lůžka či kyslíkovou terapii.