Nakažených v ČR dál ubývá, obnoví se asi prodej dětského oblečení

Praha - Denní přírůstek případů koronaviru v Česku v sobotu proti minulému týdnu opět klesl a ubylo také lidí s nemocí covid-19 v nemocnicích. Premiér Andrej Babiš (ANO) ohlásil, že od úterý se mohou otevřít papírnictví, obchody s oblečením a botami pro děti a prodejny se spodním prádlem, pokud to v pondělí schválí vláda. Další úpravu opatření proti šíření nákazy ale zatím nepředpokládá. Před unáhleným rozvolněním varoval prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. Zároveň kritizoval vládu za očkování, není podle něj dostatečně připravené.

Laboratoře v Česku v sobotu potvrdily 5199 nových případů koronaviru, což bylo stejně jako v pátek zhruba o třetinu méně než před týdnem. Podíl nakažených mezi testovanými ale podruhé za sebou vzrostl a dostal se nad 30 procent. V nemocnicích je s nákazou 6473 lidí, nejméně za téměř dva týdny. Počet pacientů ve vážném stavu ale zůstal nad 1100. Denní počty úmrtí s covidem-19 se od počátku ledna většinou drží nad 150, dosud umřelo 14.338 lidí. Aktuálně nakažených mírně ubylo pod 150.000.

Vláda v reakci na mírné zlepšení epidemické situace projedná návrh na obnovení prodeje některých výrobků. Papírnické zboží, dětské oblečení a obuv i spodní prádlo dosud nepatřily do takzvaného základního sortimentu, který se může v obchodech prodávat i v době uzavření většiny z nich. Další zmírňování restrikcí ale Babiš zatím neočekává. "Nějaké další rozvolňování si neumím představit při tomto počtu hospitalizovaných," uvedl v České televizi (ČT).

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) přitom dnes v televizi Prima řekl, že vláda bude asi ve středu jednat o přesunu do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. S využitím systému se nastavují opatření proti koronaviru, nyní v Česku z rozhodnutí vlády platí nejpřísnější pátý stupeň. Pro případné zmírnění opatření musí index PES v nižším pásmu zůstat aspoň sedm dní. Ve čtvrtém stupni je index k dnešku čtyři dny, klesl na 70 bodů z celkových sta. V sobotu byl o dva body výše. "Musíme být obezřetní. Nechceme ani den omezení navíc, ale musíme si být jistí, že se situace po otevření zase rychle nezhorší," řekl Havlíček.

Kubek míní, že výrazné rozvolnění ekonomiky by nemělo přijít dřív, než se podaří naočkovat zdravotníky, chronicky nemocné lidi, seniory a sociální pracovníky, kteří o ně pečují. Žáci a studenti by podle něj v případě znovuotevření škol měli každý týden plošně podstupovat antigenní testy. Testování zaměstnanců by mělo být i podmínkou provozu továren, řekl prezident ČLK v televizi CNN Prima News.

Nynější vlna koronaviru je podle Kubka úplně zbytečná a odpovědnost za ni nese nesmyslné rozvolnění vládních opatření na začátku prosince. Na už přetížené nemocnice přitom nyní dopadá vedle testování také zapojení do očkování, řekl. "Nebýt nemocnic, tak se očkování nerozběhlo, protože nebylo připraveno prakticky vůbec nic," podotkl. Vláda podle něj věci dělá na poslední chvíli a potíže při pátečním spuštění on-line systému pro očkování lidí nad 80 let ukázaly, že nemůže registrovat miliony zájemců o vakcínu, jak se s tím počítalo od 1. února.

Problémy s registračním systémem pro očkování seniorů, které ještě v sobotu měly některé nemocnice, se už dnes neopakovaly. Očkovat je začali nově zdravotníci ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze nebo ve Fakultní nemocnici Ostrava. K vakcinaci se jich v Česku v systému do dnešních 17:00 zaregistrovalo víc než 152.000, zhruba 42.000 z nich už také dostalo termín očkování. Seniorů nad 80 let v Česku žije asi 441.000.

Ze všech 105.000 lidí, kteří podle posledních zveřejněných údajů zatím v ČR dostali první dávku, Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) eviduje do pátku zhruba 70 podezření na nežádoucí účinky. Nejčastěji to bylo zarudnutí kůže kolem místa vpichu nebo příznaky, které se podobají lehčímu virovému onemocnění, řekla ČT ředitelka ústavu Irena Storová.

Snížení mezd kvůli ztrátám během koronavirové krize plánují České dráhy od dubna u asi 700 administrativních pracovníků. Část z nich navíc zřejmě propustí, oznámil dopravce. Opatření má zatím platit rok, v příštím týdnu ho projedná dozorčí rada. Všech 15.000 zaměstnanců podniku se snížení mezd, které by mělo být zhruba desetiprocentní, týkat nebude.