Nakažených v Česku nadále ubývá, v pondělí zpomalilo očkování

Praha - Testy v Česku v pondělí potvrdily 2560 nových případů onemocnění covid-19. V mezitýdenním srovnání je to pokles o 777 případů, tedy zhruba o čtvrtinu. Téměř o desetinu nižší byl v pondělí počet aplikovaných dávek očkování proti novému koronaviru. V současnosti v Česku připadá na 100.000 obyvatel 156 nových případů nákazy za posledních sedm dní. V pondělí to bylo 163. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Od začátku epidemie loni v březnu se novým typem koronaviru v Česku prokazatelně nakazilo přes 1,6 milionu lidí. přibližně 95 procent z nich už se z onemocnění vyléčilo. Naopak 29.075 lidí s prokázaným covidem zemřelo.

Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, v pondělí velmi mírně kleslo. Podobně jako v neděli se drží kolem 0,88. Pod zlomovou hodnotou jedna je třináctý den v řadě.

Denní počty nově prokázaných případů klesají již několik týdnů. Od začátku dubna jich je 83.000, zatímco za prvních 26 březnových dní to bylo 271.000, tedy více než třikrát tolik. Dubnovým denním maximem je 7051 případů za den, v březnu to bylo 16.777.

Nižší jsou v poslední době i denní počty úmrtí. Od 10. dubna nikdy nezemřelo více než sto lidí s prokázanou nákazou. V průměru připadá na jeden dubnový den 86 úmrtí, zatímco v březnu to bylo 192 případů za den.

Na 100.000 obyvatel připadá v Česku 156 nových případů nákazy za posledních sedm dní. Mezi regiony jsou ale velké rozdíly. Zatímco v okrese Vsetín, kde se epidemie v současnosti šíří nejrychleji, je to 304 případů na 100.000 obyvatel za týden, na Chebsku 26. Kromě Vsetínska se infekce nejrychleji šíří ještě na Zlínsku a Prachaticku, kde připadá 295, respektive 288 nově potvrzených případů na 100.000 obyvatel za sedm dní.

Zpomalování šíření koronavirové epidemie v Česku se projevuje také v nižším zatížení zdravotnického systému. V nemocnicích bylo v pondělí 3198 pacientů s covidem, o 1100 méně než před týdnem. V těžkém stavu bylo v pondělí 685 pacientů s covidem, v mezitýdenním srovnání o 225 méně.

V celém Česku bylo k dnešnímu ráno volných téměř 30 procent standardních nemocničních lůžek s kyslíkem z celkových. Pro covidové pacienty jich bylo vyhrazených 2008. Ze čtvrtiny jsou neobsazená lůžka s umělou plicní ventilací.

Laboratoře v pondělí provedly celkem 206.000 antigenních a PCR testů na koronavirus. Oproti stejnému dni předchozího týdne to bylo o téměř 68.000 testů méně, srovnání ale může být ovlivněné tím, že údaje o testech se do statistik dostávají se zpožděním.

Podíl pozitivních u preventivních testů, které tvoří naprostou většinu z celkového počtu, byl v pondělí 0,18 procenta, stejně jako o týden dřív. U takzvané epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních mírně klesl na 4,36 procenta z téměř 4,5 procenta před týdnem. Stejná je situace u diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé vykazující příznaky. Podíl pozitivních se zde v pondělí v mezitýdenním srovnání klesl z 11,8 na 10,6 procenta.

Zdravotníci v Česku za pondělí aplikovali 53.115 dávek vakcín proti covidu, v mezitýdenním srovnání téměř o desetinu méně. Od začátku vakcinace bylo podáno 2,880.293 dávek. Plně naočkovaných je 954.656 lidí.