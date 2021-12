Nakažených ubylo, ale epidemie zůstává silná, řeší se povinné očkování

Praha - Nově potvrzených nákaz koronavirem v Česku ve čtvrtek proti rekordnímu počtu před týdnem ubylo o třetinu, čtvrtečních 18.582 případů ale stále patří mezi deset největších denních přírůstků od počátku epidemie. Nepřestává také růst počet pacientů s covidem-19 v nemocnicích. Ministerstvo zdravotnictví proto chce zavést povinné očkování proti koronoaviru u vybraných profesí. Vakcinaci by museli podstoupit kromě zdravotníků, policistů či vojáků také strážníci nebo medici. Vyhláška by měla vyjít ve Sbírce zákonů příští týden.

Čtvrteční počet prokázaných nákaz byl osmý nejvyšší za dobu epidemie od loňského března, ve středu se počet případů v mezitýdenním srovnání zvýšil téměř o pětinu. Ve vývoji koronaviru v Česku tak pokračuje střídání poklesů a růstů. Virová nálož v populaci zůstává extrémně vysoká, uvedl ve čtvrtek ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Zpomalování epidemie nicméně naznačuje reprodukční číslo, které kleslo mírně pod zlomovou hranici jedna. Z krajů je nadále nejvíce zasažený Olomoucký s týdenní incidencí 1452 nákaz na 100.000 obyvatel.

Dušek předpokládá další nárůst zatížení nemocnic covidovými pacienty. Hospitalizovaných s koronavirem bylo v ČR ve čtvrtek 6683 lidí, zhruba o 400 víc než před týdnem, pacientů v těžkém stavu přibylo o desetinu na víc než tisíc. Některé nemocnice se dostaly na hranu svých kapacit, jako výpomoc v nich pracují hasiči, vojáci nebo i dobrovolníci. Praha dopisem požádala ambulantní specialisty, aby v nemocnicích pomohli s provozem i očkováním.

Z aktuální situace v nemocnicích bude podle kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) vycházet postup nové vlády směrem k epidemii. Zásadní budou tři kroky, které se budou týkat případného omezení nemocniční péče a distribuce pacientů, urychlení očkování zejména třetích dávek a dětí a zajištění léčby, které by bránilo hospitalizacím, řekl ČTK. Do jara příštího roku, kdy může hrozit další vlna epidemie, by měli mít podle Válka všichni očkovaní posilující dávku. Stát by měl také předobjednat léky, které pravděpodobně budou v tu dobu dostupné, a zajistit plošnou dostupnost PCR testů.

Posilující, zpravidla třetí dávku očkování v Česku dostalo už víc než milion lidí, dokončené očkování obvykle dvěma dávkami vakcíny má téměř 6,4 milionu obyvatel. Očkování proti covidu-19 podle listopadového průzkumu agentury STEM odmítá 19 procent Čechů, pevně rozhodnutých je v tomto směru 14 procent. Šest procent lidí stále váhá, zda vakcinaci podstoupit. Pro povinné očkování by bylo 43 procent dotázaných, stejný podíl se vyslovil proti.

Povinné očkování lidí nad 60 let a některých profesí, jako jsou zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, vojáci, policisté nebo hasiči, chystá vláda v demisi. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes řekl, že se povinnost bude týkat i strážníků městské policie, dobrovolných hasičů, mediků a studentů zdravotnických škol a dále studentů, kteří se připravují na práci v sociálních službách. Z materiálu, který má ČTK k dispozici vyplývá, že povinné bude očkování také pro vojáky aktivních záloh, pracovníky krajských hygienických stanic nebo všechny zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb.

Vyhlášku o povinném očkování, která má platit od března příštího roku, dnes ministerstvo odeslalo do legislativní rady vlády. Příští týden by měla vyjít ve Sbírce zákonů.

Lékařská vakcinologická společnost nesouhlasí s povinným očkováním pro lidi nad 60 let, naopak ho podporuje pro některé profese, uvedl dnes její předseda Roman Chlíbek. "Motivace a argumenty pro seniory jsou jasné, mělo by to jít i bez povinnosti, která se těžko bude vymáhat," napsal na twitteru.

Také podle Válka je očkování povinné podle věku nevymahatelné a navíc nerealizovatelné kvůli omezeným kapacitám očkovacích míst. "Podporujeme očkování v bezpečnostních složkách, armádě, policii, ale i ve zdravotnictví a sociálních službách. Stanovisko chceme opřít o postoj jejich profesních organizací," uvedl AntiCovid tým budoucí vládní koalice.

Očkovací kapacity se snaží nemocnice, obce, kraje i stát rozšiřovat. Velkokapacitní očkovací centrum v pražské O2 areně, kterou k tomu nabídl její vlastník, se ale podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) zatím otevírat nebude. Termín na očkování má rezervováno 465.000 lidí, dalších 86.000 na něj čeká, nejkratší čekací doba je přitom právě v hlavním městě, řekl. Podle Babiše je však třeba prověřit současné kapacity, někde rozšířit provozní dobu nebo očkovat o víkendu.

Se sedmidenní incidencí 1135 případů koronaviru na 100.000 obyvatel je nyní Česko třetí na světě za Andorrou a Slovenskem. Kvůli rychlému šíření infekce vláda již dříve rozhodla o pravidelném testování žáků základních a středních škol. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) dnes oznámila, že vybrala dodavatele jedné části soutěže na dodávku antigenních testů pro školy. Firma Targo Promotion dodá 12,2 milionu testů za 16,69 Kč za kus, celkem tedy za více než 203 milionů korun. Smlouvu musí podepsat ministerstvo školství.

Od pondělí se ztíží neočkovaným lidem návrat do České republiky z Itálie a Malty. Na takzvané mapě cestovatele budou tato území červená, což značí vysokou míru rizika nákazy, oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Změny budou i u dalších států, nemají však vliv na režim při příjezdu do Česka.

Městský soud v Praze rozhodl, že policejní zásah 11. února v rekreačním areálu v Dolní Moravě na Orlickoústecku, byl nezákonný. Policisté tehdy s odkazem na vládní opatření dali zastavit lanovku k chatě Slaměnka, která je východištěm běžeckých tratí. Na soud se obrátil provozovatel areálu, žalované ministerstvo vnitra může proti rozhodnutí podat kasační stížnost.