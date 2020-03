Nakažených přibývá, Česko možná míří ke karanténě - video

Praha - V Česku je 231 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, řekl v pořadu Partie televize Prima premiér Andrej Babiš (ANO). Ráno to bylo 214 případů, od sobotního večera jich přibylo 42. Premiér předpokládá, že večer počet nakažených může přesáhnout 300. Vláda asi vyhlásí kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru karanténu pro celou Českou republiku, uvedl Babiš. Z jeho vyjádření vyplynulo, že by zřejmě šlo o omezení pohybu obyvatel, do zaměstnání by ale chodit mohli. Kabinet se sejde odpoledne. Schválit by měl podle Babiše také ustavení krizového štábu, jeho předsedou by měl být náměstek ministra zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula.

"Směřujeme k zásadnímu opatření... Pravděpodobně k tomu maximálnímu," řekl Babiš. Později uvedl, že by šlo o karanténu pro celé Česko. Je podle premiéra důležité, aby lidé chodili jen do práce a z práce domů. "Musíme udržet hospodářství, výrobu, aby se vyrábělo," zdůraznil. Hromadnou dopravu podle Babiše proto omezení nečeká, premiér naopak mluvil o jejím posílení, aby se snížilo množství lidí ve vozech. Předseda vlády také pokládá za potřebné, aby zejména staří lidé zůstávali doma.

Karanténu bude Babiš, jak uvedl, navrhovat i proto, že někteří lidé nedodržují nyní stanovená omezení proti dalšímu šíření koronaviru. Zopakoval, že šíření nemoci, kterou virus způsobuje, je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí až třímilionové pokuta. "My nechceme lidi trestat. Apeluji na to, aby lidé byli rozumní. Zatím to nepomáhá," uvedl premiér. O plošné karanténě řekl, že "to musíme udělat".

Premiér také zmínil, že se jeho dcera Vivien vrátila ze Španělska a chtěla jít na test. "Řekl jsem jí: 'Nepůjdeš na test, budeš čekat 14 dní doma a potom se uvidí a potom eventuálně testování.' Ti lidi nechápou, že zkrátka musí být v té karanténě," uvedl. Babiš také sdělil, že se preventivně oddělil od rodiny. Omezení se podle něj týkají i vlády, například dnešní jednání premiéra se zástupci velkých průmyslových firem se uskuteční přes Skype.

V Česku je nyní podle Babiše 231 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Ráno to bylo 214 případů. V sobotu večer byl počet pacientů nakažených koronavirem 189. Dnešek už je dnem, kdy přibylo nejvíc případů. Premiér předpokládá, že dnes večer počet nakažených může přesáhnout 300.

Vláda už zavedla mnohá omezení, která zasáhla i běžný život. Uzavřena je například část obchodů a služeb, zavřené jsou vyjma takzvaného prodeje z okna ven restaurace, bary a další podobná zařízení. Zavřely školy, divadla, kina i jiné kulturní instituce. Omezení se týkají i cestování do zahraničí, od půlnoci bude platit úplný zákaz.

V nemocnicích je podle Babiše v současnosti kvůli koronaviru hospitalizovaných 31 pacientů. "Na Bulovce jich bylo sedm, jednoho pouští domů. Problém je, že například ta Američanka s přítelkyní z Ekvádoru, které jsou už 14 dní na Bulovce, jsou zdravotně v pořádku, ale stále vylučují ten vir, takže je nemůžeme pustit," uvedl premiér.

Podstatně horším případem je podle Babiše nákaza dalšího taxikáře. Jeho stav je velice vážný, v noci byl převezen z Thomayerovy nemocnice v pražské Krči do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, uvedl.

Nemocnice by podle Babiše měly odložit výkony, jež odložit lze

Vláda dnes projedná opatření, podle kterého by nemocnice, ambulantní lékaři a stomatologové odložili všechny preventivní výkony i další výkony, které odložit lze. Řekl to Babiš v televizi Prima. Chce, aby byly dvě specializované nemocnice s lůžky pro lidi s koronavirem, jedna v Praze, jedna v Brně.

"Budeme chtít, aby nemocnice odložily odložitelné výkony.... Potřebujeme, aby ty nemocnice se soustředily jenom na koronavir," řekl premiér. Týká se to i ambulantních lékařů a zubařů, dodal.

Největší část nakažených je ve věku od 25 do 54 let. Počet nakažených seniorů nad 65 let je vyšší než počet nemocných dětí. Testováno zatím bylo přes 4000 lidí.

V sobotu bylo nejvíce infikovaných v Praze, následovaly Středočeský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský kraj. Potvrzené případy onemocnění COVID-19 mají i ostatní kraje. Výrazněji přitom stoupnul počet nakažených v Olomouckém kraji, kde měl pozitivní test i lékař urgentního oddělení Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci. Nakaženého lékaře má také nemocnice v Břeclavi.

Kvůli koronaviru vláda vyhlásila ve čtvrtek nouzový stav, zrušeny byly kulturní i sportovní akce, od soboty jsou zavřené obchody a restaurace. Některé podniky nabízejí možnost rozvážení jídla. Obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, benzinových pump a dalších výjimek se uzavření netýká.

Od pondělí bude až na výjimky zakázán vstup do Česka všem cizincům a Čechům cestovat kamkoli do zahraničí.

Kraj obdržel dalších 800 respirátorů,otvírá místa pro odběry

Středočeský kraj obdržel dalších 800 respirátorů z hmotných rezerv, rozdělí je nemocnicím i záchrance. Místa pro odběry určené výhradně hygieniky fungují v Kladně, Benešově a Kolíně. V pondělí by mělo začít fungovat v Mladé Boleslavi a dle předpokladů do konce týdne v Příbrami. Nemocnice v regionu omezí neakutní operace a vyšetření, řekla na dnešní tiskové konferenci novinářům středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. (ANO)

Testování samoplátců kraj zatím nepřipravuje. "Jsme omezení počtem ochranných pomůcek," uvedla k tomu hejtmanka s tím, že testy u lidí provedené během karantény nemusí být navíc prokazatelné. V regionu nabírají vzorky pro testování od 5. března i středočeští záchranáři, na žádost krajské hygienické stanice jezdí k lidem domů. Pro tento úkol je vyčleněno pět vozů.

V sobotu obdrželi středočeští záchranáři dodávku 50 kusů respirátorů, poté bylo ještě uvolněno 300 kusů respirátorů pro nemocnice provozující odběrová místa. Ve čtvrtek hejtmanství podle Pokorné Jermanové očekává velkou zásilku. Podle toho, jak rozsáhlá bude, chce hejtmanství vedle zdravotníků zásobit i poskytovatele sociálních služeb. Protože jsou senioři nejohroženější skupinou, půjdou ochranné pomůcky nejdříve například do domovů seniorů.

Hejtmanka také uvedla, že ačkoliv se kraj nespoléhá pouze na státní pomoc, nedaří se respirátory a roušky sehnat. Kamion mířící s ochrannými pomůckami z Německa do Středočeského kraje byl na hranicích zastaven a zabaven na základě nově platného zákazu vyvážení těchto věcí ze země.

Firmu, která měla dodat pět milionů roušek, někdo podvedl

Smlouva na pět milionů roušek, které měly do České republiky dorazit v pondělí, byla porušena, řekl v pořadu Partie televize Prima premiér Andrej Babiš (ANO). Česká firma je v Číně objednala a zaplatila, někdo ji ale podle něj podvedl. Uvedl také, že podle informací od náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je vyjednaný kontrakt na 10 milionů roušek z Číny v šesti dodávkách, první by měla dorazit nejpozději v sobotu.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) později na twitteru uvedl, že jeho resort má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z Číny. Jedná o tom, aby v Česku byly do středy. Závazně má úřad objednán také milion testů na koronavirus, prvních 150.000 by jich podle Hamáčka mělo dorazit speciálem v nejbližších dnech.

Roušky měly být podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) k dispozici zejména pro ochranu potenciálně rizikových pacientů například v zařízeních sociálních služeb. Roušky měl dostat například personál, dále lidé poskytující domácí péči a terénní služby.

"Ministerstvo vnitra má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z ČLR. Jednáme s Travel Service o zajištění dopravy tak, aby náklad do ČR dorazil do středy," napsal na twitteru Hamáček. Babiš v sobotu řekl, že se s Hamáčkem domluvil, že právě ministr vnitra si vezme nákup a spolupráci na starost vzhledem k jeho dobrým kontaktům do Číny.

Stát v sobotu uvolnil ze zásob Správy státních hmotných rezerv 10.000 respirátorů, které začne dnes rozvážet. V pondělí by měl stát dostat dalších 52.000 respirátorů tříd FFP2 a FFP3, řekl Babiš.

Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nabídla České republice darem 120 tun zdravotnických pomůcek. Uvedla to v dnešní tiskové zprávě. Už minulý týden přivezla PPF prostřednictvím biotechnologické firmy Sotio do ČR z USA 20.000 ochranných masek.

V Číně a ve Španělsku pak PPF skrze společnost Home Credit nakoupila a v pondělí bezplatně státu předá pomůcky v hodnotě 100 milionů korun. Jedná se o 1,8 milionu chirurgických masek, 1,7 milionu respirátorů N95 a testovací sady. Pomůcky budou podle PPF připraveny v pondělí večer k převozu do ČR, dopravu bude zajišťovat vláda.

Předseda vlády dnes také zopakoval, že stát měl dříve objednávku na 190.000 respirátorů, ale mezitím jedna z evropských zemí zakázala vývoz. Připomněl také, že budou vypravena dvě letadla do Číny, jež by měla dovést 100.000 rychlotesterů.