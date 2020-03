Nakažených koronavirem v ČR je 18, navrátilci z Itálie musí do karantény

Praha - V Česku je pozitivně potvrzeno 18 případů nákazy novým typem koronaviru. Odpoledne na tiskové konferenci na Úřadu vlády oznámil nejprve první tři nové případy premiér Andrej Babiš (ANO), o půl hodiny později další tři Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Dva z nově potvrzených případů na onemocnění COVID-19 jsou z Ústeckého kraje. Lidé byli na stejném lyžařském zájezdu jako první nakažený muž z Děčína.

Lidé se musí po návratu z Itálie hlásit lékaři, budou v karanténě

Lidé s trvalým pobytem v Česku, kteří se od soboty vrátí z Itálie, musí tuto skutečnost oznámit bez osobního kontaktu lékaři. V mimořádném opatření, které má zabránit šíření nového koronaviru, o tom dnes rozhodlo ministerstvo zdravotnictví, řekl novinářům Babiš. Lékařům ministerstvo nařídilo, aby u všech těchto lidí rozhodli o dvoutýdenní karanténě, uvedl Babiš. Podle vlády je aktuálně v Itálii asi 16.500 Čechů.

Lidé v karanténě budou mít nárok na nemocenskou. "Za porušení karantény hrozí podle zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až tři miliony korun," řekl premiér. Lékař bude oprávněn karanténu prodloužit, dodal Babiš. Současně vyzval zaměstnavatele, aby zaměstnancům vycházeli vstříc a domluvili se s nimi na práci z domova.

Mimořádné opatření se začne vymáhat o půlnoci, nijak se nedotkne lidí, kteří se vrátí do té doby, nebo se už vrátili v posledních dnech. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly bylo u lidí, kteří z Itálie přijeli zpět před týdnem, statisticky až pětkrát menší riziko, že se nakazili.

Stát je podle Babiše připraven obratem ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou vytvořit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů v souvislosti s opatřeními, které kvůli koronaviru vyhlásil. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) řekl, že je ministerstva připraví přes víkend. "Připravujeme programy pro podniky, podnikatele a živnostníky, kteří budou v důsledku tohoto opatření a vlivu koronaviru jakýmkoliv způsobem postiženi na základě provozního kapitálu," uvedl Havlíček.

Babiš uvedl, že impulsem pro aktuální rozhodnutí je situace v Itálii. "Tam je za jeden den 41 mrtvých. Nemá to nic společného s tím, jaká je situace u nás, my se snažíme zabránit šíření toho viru, v některých zemích už to zkrátka nedají," uvedl. Podle Babiše ne všichni občané jsou z hlediska karantény odpovědní, apely na solidaritu nestačí a je nutné situaci řešit tímto způsobem.

Na úřadu vlády se v pondělí znovu sejde kvůli koronaviru Bezpečnostní rada státu, uvedl Babiš. Česká pošta začne od pondělí distribuovat informační letáky ke koronaviru. Lidé, kteří se nacházeli v Itálii, by měli dostat od operátorů adresné textové zprávy s informacemi.

O víkendu začnou opatření platit kvůli tomu, že se očekává návrat Čechů z Itálie. Z jarních prázdnin by se měli vracet lidé z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice a Nový Jičín.

Ministerstvo zahraničí po dnešním zasedání ministrů s hejtmany aktualizovalo doporučení pro cesty do Itálie. Stejně jako v předchozích dnech v něm ale radí necestovat pouze do čtyř italských regionů, a to do Lombardie, Veneta (Benátska), Piemontu a Emilie-Romagny.

Dezinfekce kvůli koronaviru se rozšíří na všechna nádraží

Dezinfekční opatření kvůli novému typu koronaviru se rozšíří na všechna česká nádraží. Dosud platila pouze na hlavních vlakových nádražích. Česká pošta začne od pondělí distribuovat informační letáky do 4,7 milionu domácností. Na tiskové konferenci věnované opatřením k boji proti nákaze, kterou způsobuje nový typ koronaviru, to dnes řekli Babiš a vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podle Babiše se nově plánují kvůli zlepšení komunikace videokonference s hejtmany krajů.

Havlíček řekl, že navazuje na již zahájená dopravní opatření, kdy byly zrušeny lety do Číny, severní Itálie a Jižní Koreje a bylo rozhodnuto o mimořádné dezinfekci vagonů mezinárodních spojů a hlavních nádraží v krajských městech. "Bude se to týkat nyní všech nádraží v České republice, to znamená jakékoli nádraží v jakémkoli městě prochází mimořádnou dezinfikací," řekl Havlíček. Je podle něj připraven v této souvislosti speciální štáb, ve kterém bude ředitel Správy železnic a ředitel Českých drah.

Podle Babiše začne Česká pošta v pondělí distribuovat informační letáky do 4,7 milionu domácností. Připraveno bude také informační video.

Pacientka v ústecké nemocnici je prvním případem nákazy v ČR

Pacientka v ústecké Masarykově nemocnici je prokazatelně prvním případem, který se nakazil novým typem koronaviru na území Česka. Žena narozená v roce 1953 se nakazila od syna, který byl lyžovat v Itálii a leží v pražské Nemocnici Na Bulovce. Žena chce ale zůstat hospitalizovaná v Ústí. ČTK to dnes řekla ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková. O jejím převozu do Prahy se v posledních dnech spekulovalo.

"Je to první komunitní nákaza," uvedla Šimůnková. Stav ženy je podle Šimůnkové dobrý. V Masarykově nemocnici jsou čtyři pacienti s onemocněním COVID-19, které způsobuje nový typ koronaviru.

Hygienici v Ústeckém kraji začnou s domácími odběry s podezřením na nákazu od soboty. Pokud se lidé vrátí ze zahraničí a budou mít příznaky akutního onemocnění dýchacích cest, hygienická stanice nahlásí jejich adresu záchranné službě a ta k nim přijede. Vyjíždět k těmto lidem budou záchranáři dvakrát denně. "To znamená, že když někdo zavolá odpoledne, tak druhý den k němu přijede odběrová služba. Když se někdo ozve v noci, tak k němu přijede následující den odpolední směna," popsala Šimůnková. Domácí odběry mají co nejvíce omezit styk těchto osob s dalšími lidmi.

V karanténě je v regionu k dnešnímu dni 70 lidí, kterým domácí pobyt nařídila hygiena. Podle odhadu hygieniků jsou z preventivních důvodů na základě vlastního rozhodnutí doma další desítky obyvatel Ústeckého kraje.

Školy poslaly domů spolužáky dětí ze tříd nakažených z Prahy 6

Mezi už oznámenými případy nakažených novým typem koronaviru jsou rodiče z Prahy 6. Třídy jejich dětí ze ZŠ Emy Destinnové a Gymnázia Nad Alejí byly dnes poslány domů, stejně jako celá mateřská škola Terronská. Rozhodl o tom krizový štáb Prahy 6, který dnes ráno zasedal. Městská část o tom informovala na facebooku. Podobně už ve středu poslala děti dvou tříd domů ZŠ Antonína Čermáka ve stejné městské části. U dětí se zatím nákaza nepotvrdila.

"Děti z těchto tříd už odcházejí domů, ačkoliv výskyt u jejich spolužáků není potvrzen. Jde o preventivní opatření. Další postup dle pokynů pražské hygienické stanice," uvedla Praha 6. Znovu se její krizový štáb sejde dnes v 16:00. O víkendu chce městská část nechat preventivně dezinfikovat všechny školy a školky. "Zároveň žádáme ty, kteří se vracejí či vrátili z nejvíc postižených oblastí, aby zůstali doma," píše městská část dále na facebooku.

U jednoho z rodičů potvrdila nákazu soukromá laboratoř, dnes odpoledne by měly být známé oficiální výsledky. Už dříve se nechala testovat v soukromé laboratoři také další žena z Prahy 6, nakažený je i její partner. Její děti navštěvují ve stejné městské části ZŠ Antonína Čermáka, testy u nich nákazu nepotvrdily. Škola na čtvrtek vyhlásila ředitelské volno, od pátku se opět běžně učí.

Žena a její partner, se stejně jako další nakažený, lékař z Prahy, vrátili z Passo Tonale v regionu Trentino (Tridentsko), které úřady původně nepovažovaly za rizikové. Proto krajští hygienici nejprve nepřistoupili k jejich testování. Žena si sama zaplatila test v soukromé laboratoři. Lékař ale dva dny ordinoval. Hygienici teď kontaktují jeho pacienty, se kterými přišel do styku.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) novinářům ve Sněmovně řekl, že jeho resort má pro školy aktuálně pouze roli informačního kanálu. Zařízení se mají řídit především informacemi a pokyny od příslušných orgánů, tedy krajských hygienických stanic a ministerstva zdravotnictví. "Jsou to klíčové pokyny těch, kdo se tím zabývají minutu po minutě a mají aktuální informace o vývoji v konkrétním regionu," uvedl. Ministerstvo je podle něj s resortem zdravotnictví v kontaktu.

V Česku je 12 oficiálně potvrzených pozitivních případů, jeden další ze soukromé laboratoře se ještě musí potvrdit. Pět případů je spojeno s rodinami z Děčína, které byly společně lyžovat ve středisku Auronzo di Cadore v regionu Veneto (Benátsko). V pražské Nemocnici Na Bulovce jsou izolováni také tři cizinci - studentky z USA a Ekvádoru, které studují v Miláně, a muž z Itálie. Dalším nakaženým je pedagog z České zemědělské univerzity.