Nakažených koronavirem už je přes 20.000, dopady cítí celý svět

Peking - Lidí nakažených koronavirem, který se začal koncem minulého roku šířit z čínské provincie Chu-pej, dál rychle přibývá. V pondělí podle úřadů překročil počet nemocných hranici 20.000 a nákaze už podlehlo 427 osob. Z celkem 20.640 nemocných ohlásila naprostou většinu případů Čína, více než 20.400 osob. Koronavirus se ale objevil i v dalších 26 zemích: dnes první případ ohlásily Hongkong a také Belgie. Čeští lékaři už provedli 48 testů na koronavirus, všechny výsledky byly dosud negativní. Nenakazili se tedy ani Češi, kteří byli v neděli z čínského Wu-chanu letecky evakuováni společně s nemocným Belgičanem.

Vedle Číny jsou koronavirem nejvíce zasažené tři asijské země: Thajsko (25 případů výskytu), Singapur (24) a Japonsko (23). Prakticky všechny oběti - 425 - oznámila pevninská Čína, po jednom mrtvém registrují úřady v Hongkongu a na Filipínách.

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes uvedla, že šíření nového typu viru nelze považovat za pandemii, protože nemoc se stále masově nerozšířila na rozsáhlejší území nebo na celé kontinenty. Podle ní také nejsou důkazy, že by virus zmutoval. Dál však platí celosvětový stav zdravotní nouze, který WHO vyhlásila minulý týden.

Po týdnech kritiky, že čínské úřady situaci podcenily a zadržovaly informace, dnes nejvyšší čínské vedení přiznalo chyby v první reakci na propuknutí epidemie. V této souvislosti se vláda omluvila lékaři, který se už loni před virem snažil varovat kolegy a byl kvůli tomu obviněn z šíření poplašných zpráv. Stálý výbor politbyra Komunistické strany Číny také nařídil přísně zakročit proti nelegálním trhům, kde se prodávají divoce žijící zvířata. Předpokládá se, že nynější nákaza začala právě na jednom z takových trhů ve městě Wu-chan.

Ekonomové se obávají, že šíření infekce citelně postihne čínskou ekonomiku. Tempo jejího růstu podle nich v tomto čtvrtletí prudce zvolní a v meziročním srovnání by hrubý domácí produkt (HDP) mohl vykázat méně než dvouprocentní růst oproti předchozímu kvartálu, kdy HDP meziročně vzrostl o šest procent. Ve hře je také varianta, že proti předchozímu čtvrtletí ekonomika dokonce klesne.

Dopady zdravotní krize pociťují podniky po celém světě od dřevařů na Novém Zélandu po vývozce potravin v USA. Zpoždění či zrušení dodávek čelí exportéři, těžaři i pěstitelé ovoce. Například jihokorejské automobilce Hyundai chybějí součástky z Číny, proto společnost výrobu v Jižní Koreji přeruší. Bez práce jsou dočasně lesní dělníci na Novém Zélandu, protože Čína zastavila dovoz dřeva. Některé čínské přístavy jsou nyní zahlcené zbožím, protože v čínských kancelářích chybějí celní úředníci, přeplněné jsou i výrobní sklady. Koronavirus zastavil mimo jiné provoz kasin v Macau, které je největším herním centrem na světě.

Ačkoli v ČR se infekce u žádného z navrátilců z Číny neprokázala, ovlivňuje epidemie například výměnné programy vysokých škol nebo cestovní plány. Pražský filharmonický sbor zrušil po dohodě s pořadateli svá vystoupení v Hongkongu. Univerzita Pardubice zase zvažuje, zda přijme 14 studentů z Tchaj-wanu, kteří mají na škole studovat v letním semestru.

V souvislosti s koronavirem se však objevují i dobré zprávy. Světové trhy se dnes po výrazném pondělním propadu čínských akcií stabilizovaly. Čeští odborníci na cestovní ruch a služby odhadují, že navzdory rušení letů do Číny bude omezení turismu jen dočasné a podnikatele trvale nepoznamená. Lékaři v USA také oznámili úspěch, protože při léčbě jednoho z nakažených byl účinný experimentální lék s látkou remdesivir. Tu před lety vyvinul tým vědců v čele s Čechem Tomášem Cihlářem.