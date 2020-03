Nakažených koronavirem přibylo v ČR na 36, u hranic jsou kontroly

Praha - Počet nakažených novým koronavirem v Česku dnes stoupl o čtyři na 36. Kvůli zabránění šíření nákazy se v zemi zavádí další opatření. Na některých hranicích v Česku začaly namátkové kontroly, vláda rozhodla, že na nich vznikne zázemí pro odběry vzorků u lidí s podezřením na nákazu koronavirem, vypomůže armáda. Od úterka stát také zakázal návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic či domovů seniorů. Česká pošta začne od úterý roznášet miliony letáků s informacemi o viru. České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) preventivně zrušilo do 22. března výuku, na úterý pak i Vysoká škola ekonomická (VŠE). V úterý také začnou kontroly pasažérů mezinárodních vlaků. Vláda také schválila bezúročné půjčky pro firmy postižené nákazou.

Testy dnes nově potvrdily infekci u čtyř lidí, mají vazbu na Itálii, je mezi nimi dvanáctiletý chlapec a jedna žena ze Zlínského kraje. Praha 7 na facebooku informovala, že jeden z pozitivně testovaných je rodič, který má dítě ve školce MŠ Letohradská. V městské části zasedá krizový štáb, o opatřeních rozhodne podle doporučení hygieniků a výsledků testů dítěte.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) má nemoc COVID-19 u všech pacientů mírný průběh, většina z nich je v domácím léčení. Část se nakazila při pobytu v Itálii, část infikovaných má vazbu na americký Boston. Tam se konala mezinárodní konference, které se zúčastnili i lidé z Česka. Na několik dalších pacientů se nákaza přenesla v Česku.

Video: V Milukově řidičům na hranicích měří teplotu, rozdávají se i letáky

09.03.2020, 14:01, autor: ČTK/Václav Šálek, zdroj: ČTK

Podle pátečního nařízení ministerstva zdravotnictví se musí všichni obyvatelé Česka, kteří se od soboty vrátili či vrátí z Itálie, ohlásit svému praktickému lékaři. Ten je pak musí poslat do dvoutýdenní karantény. Do dnešních 14:00 dostala sociální správa kvůli nařízené karanténě zhruba 1700 elektronických neschopenek. Podle vlády se v době vydání nařízení o dvoutýdenní karanténě v Itálii nacházelo asi 16.500 Čechů.

Některé školy po skončení jarních prázdnin daly dnes dětem volno. Neotevřely základní školy zřizované Zlínem a ředitelské volno dostali také školáci v Říčanech u Prahy. Do 22. března přerušilo výuku České vysoké učení technické ČVUT. Škola sídlí v Praze 6, kde se v minulém týdnu potvrdila nákaza koronavirem u několika lidí. Do základních a mateřských škol v Praze 6 přišla dnes přibližně osmina dětí. Většina rodičů tak uposlechla výzvy radnice, aby neposílali tento týden své potomky do škol. Kvůli kontaktu studentky s člověkem nakaženým koronavirem zrušila dnes výuku od 16:15 a na celé úterý i Vysoká škola ekonomická v Praze.

Video: Ráno začaly kontroly na jihočeských hraničních přechodech

09.03.2020, 14:09, autor: ČTK/Václav Pancéř, zdroj: ČTK

Kvůli koronaviru bylo odloženo i americko-české obchodní fórum, které se mělo konat ve čtvrtek. Všechny akce pro veřejnost ruší od úterý také Senát, program upravují i česká centra působící v zahraniční. Stále ale po dnešku platí pouze ohlašovací povinnost velkých akcí, plošně je vláda nezakázala.

Na hranicích začaly dnes od 07:00 na deseti vybraných přechodech na jihu a západě země kvůli koronaviru kontroly. Policisté a celníci rozdávají letáky a hasiči namátkově měří teplotu řidičům a cestujícím. Vláda rozhodla, že na vybraných přechodech vznikne zázemí pro odběry vzorků u lidí s podezřením na nákazu koronavirem. Testovaní lidé budou muset na hranicích vyčkat do chvíle, než bude k dispozici výsledek jejich vyšetření. Jestliže bude pozitivní, budou transportováni do příslušného zařízení a svěřeni do péče lékařů. Povinnost nechat se otestovat a vyčkat na pokyny na základě výsledků testů by mělo obsahovat chystané mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Sanitární kontroly na hranicích s ČR a Německem zavádí Polsko, Rakousko zavedlo kontroly na hranicích s Itálií.

Video: Stát od úterka zakáže návštěvy v lůžkových odděleních nemocnic

09.03.2020, 14:00, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Do izolace se kvůli šíření koronaviru dostalo 18 Čechů na výletní lodi u Singapuru, jeden Čech je zadržován ve Vietnamu a jedna Česka v Itálii, řekl ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Na cestě do Česka jsou podle něj naopak tři lidé, kteří byli kvůli koronaviru v karanténě v Ázerbájdžánu. V Česku už by měla být i žena, která musela kvůli šíření nemoci zůstat na ostrově Tenerife. K dvěma desítkám Čechů, kteří se dostali kvůli šíření koronaviru do nesnází, Petříček uvedl, že by neměli být nemocní.

Česká pošta tento týden roznese do všech schránek 4,96 milionu letáků s informacemi o novém typu koronaviru. Lidé by je měli na Moravě dostávat od úterý, v Čechách zřejmě o několik dnů později. Leták obsahuje preventivní informace o koronaviru. Letáky jsou součástí informační kampaně státu. O viru informují Čechy v zasažených oblastech v cizině mobilní operátoři přes SMS a informace jsou i na dálničních tabulích nebo nádražích.

Kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru budou moci podnikatelé od dubna získat bezúročné půjčky. Vláda na ně dnes vyčlenila prozatím 600 milionů korun.