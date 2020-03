Nakažených koronavirem je v Česku 31

Praha - Česko má 31 případů nového typu koronaviru. Objevily se tři nové v Ústeckém kraji. Jde o dvě ženy, které byly na dovolené v Itálii, a jednoho jejich rodinného příslušníka. Na twitteru to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Během dneška testy potvrdily nákazu u pěti lidí. Ministerstvo zdravotnictví od soboty nařídilo dvoutýdenní karanténu po návratu z Itálie Čechům i cizincům, kteří v ČR trvale a přechodně žijí nebo pracují. Z nařízení ale vyjmulo některé řidiče a piloty. Policie od pondělí začne s namátkovými kontrolami na hranicích, hasiči při nich budou lidem měřit teplotu. Ministerstvo zahraničí nově nedoporučuje cestovat do celé Itálie, stát přestal vydávat víza lidem v Íránu.

"Jedná se o dvě ženy, které byly se skupinou osob, u kterých se virus již potvrdil, v italském středisku Auronzo di Cadore," napsal ministr. "Třetím nakaženým je starší muž, který je s nimi v rodinném vztahu a nebyl v Itálii. Došlo tedy k přenosu v rámci rodiny," doplnil. Všichni tři nově potvrzení nakažení jsou podle Vojtěcha v domácí karanténě a nemají obtíže.

První tři případy nákazy koronavirem v Česku testy odhalily před týdnem v neděli. Během soboty přibylo sedm nových pacientů, dnes zatím dva. Celkem 24 případů má souvislost s Itálií. Jde o lidi, kteří tam pobývali, dva se od nich nakazili. Zbylé čtyři případy mají vazby na americký Boston. Testováno bylo dosud v Česku podle ranních údajů ministerstva zdravotnictví 787 lidí, z toho téměř 200 za sobotu.

Průběh nemoci byl u 29 dosud známých infikovaných mírný, někteří jsou zcela bez obtíží. Léčí se v pražské Nemocnici Na Bulovce a v nemocnici v Ústí nad Labem, postupně ale přibývá nemocných v domácí karanténě. Zdravotníci jí začali dávat přednost, aby zůstala nemocniční lůžka volná pro lidi s případným vážným průběhem nemoci. Do jednotlivých krajů se postupně rozšířila možnost domácího odběru vzorků pro testování.

Čeští občané i cizinci, kteří v Česku trvale a přechodně žijí nebo pracují, mají od soboty po návratu z Itálie povinnost ohlásit se na dálku lékaři a zůstat ve dvoutýdenní karanténě. Omezení se nevztahuje na řidiče nákladní dopravy, osádky vozidel převážejících pacienty a piloty dopravních letadel, rozhodlo ministerstvo zdravotnictví kvůli zachování důležitých služeb. Česko také v sobotu přestalo vydávat víza lidem v Íránu, který podobně jako Itálie patří ke koronavirem silně zasaženým zemím.

Italská vláda mezitím přijala v noci na dnešek opatření, kterými zcela uzavřela celý region Lombardie a také 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Veneto (Benátsko) a Piemont. České ministerstvo zahraničí v reakci rozšířilo doporučení necestovat do Itálie na celé území země. Dosud platilo jen pro čtyři regiony, které se dnes zcela nebo zčásti uzavřely. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by měl italský premiér Giuseppe Conte vyzvat Italy, aby necestovali do dalších zemí Evropy.

Čeští občané se mohou vrátit domů i z uzavřených oblastí. S cestovními kancelářemi tam jsou odhadem tisíce Čechů, řekl ČTK výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR Michal Veber. Některé kanceláře pro turisty poslaly náhradní autobusy. Babiš vyzval Čechy v Itálii včetně těch, kteří tam pracují, k návratu. Čeští turisté by se podle něj měli vrátit okamžitě. Podle údajů od mobilních operátorů bylo v pátek v Itálii zhruba 16.500 Čechů. Někteří se podle médií snažili dostat do Česka před páteční půlnocí, aby se vyhnuli povinné karanténě.

Na deseti hraničních přechodech s Německem, Rakouskem a Slovenskem připravuje policie kontrolní stanoviště, kde bude od pondělního rána rozdávat informační letáky ke koronaviru. Při namátkových kontrolách budou hasiči lidem v autech měřit teplotu. Stejné letáky dostanou cestující přijíždějící do Česka v mezinárodních vlacích a na leteckých spojích.

S letišti v severní Itálii a s dalšími dvěma zeměmi s velkým počtem nakažených, Čínou a Jižní Koreou, přerušilo Česko už dřív letecké spojení. Platí také zákaz vývozu dezinfekčních přípravků na ruce a respirátorů s vysokou účinností do zahraničí.