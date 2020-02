Nakažených koronavirem je již přes 17.000, ČR ruší lety do Číny

Wu-chan (Čína) - Novým typem koronaviru, který se od prosince šíří z čínského města Wu-chan, se již nakazilo přes 17.000 lidí a nejméně 362 jich nákaze podlehlo. Státy nadále přijímají opatření proti šíření viru, Světová zdravotnická organizace (WHO) však varuje před přílišným omezování mezinárodního obchodu a dopravy. Česká vláda dnes schválila zaslání deseti milionů korun do Číny jako humanitární pomoc a zároveň rozhodla o přerušení všech přímých leteckých spojů s Čínou od 9. února.

Do ČR se v noci na dnešek vrátilo pět Čechů, které z Číny do Evropy dopravil francouzský vládní speciál. Všichni budou asi dva týdny v karanténě v pražské Nemocnici Na Bulovce. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka české úřady evidují dalších 105 občanů ČR, kteří se chtějí vrátit z Číny do vlasti. Tito lidé však nejsou v ohnisku nákazy koronavirem. Pokud by se nestihli do ČR vrátit před přerušením leteckých spojů, stát bude připraven vyslat pro ně vládní speciál.

Všechny mrtvé zatím zaznamenala Čína kromě jednoho muže, který nákaze podlehl na Filipínách. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes prohlásil, že novým koronavirem se dosud mimo Čínu nakazilo ve 23 zemích 151 lidí. WHO ovšem jako součást Číny označuje i Tchaj-wan.

Mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jing dnes uvedla, že Čína naléhavě potřebuje zdravotnický materiál, jako jsou ochranné roušky, brýle a kombinézy. Několik zemí, včetně Francie, Británie, Japonska a Jižní Koreje, již zdravotnické potřeby do Číny zaslalo. Premiér Andrej Babiš dnes zopakoval, že Česko si musí rezervy zdravotnického vybavení ponechat pro případ náhlé potřeby. Vláda však schválila zaslání deseti milionů korun Číně, které by se měly rozdělovat prostřednictvím mezinárodních organizací po konzultaci s WHO.

Šéf WHO Ghebreyesus dnes varoval před příliš tvrdými preventivními kroky proti šíření nákazy. Vyzval státy, aby vždy jednaly jen na základě důkazů. Čínská vláda současně kritizovala ty země, které na své území odmítají vpustit obyvatele čínské provincie Chu-pej považované za epicentrum nákazy. Peking se konkrétně ohradil proti Spojeným státům, jež podle něj místo nabídky významnější pomoci jen podněcují paniku.

Rusko oznámilo, že by mohlo začít deportovat cizince, u nichž se prokáže nákaza koronavirem. Moskva se dnes také chystá vyslat do provincie Chu-pej první letadlo k evakuaci svých občanů. Hongkong dnes zase uzavřel deset ze 13 hraničních přechodů s pevninskou Čínou. Jeho správkyně Carrie Lamová však zablokování celé hranice odmítla s tím, že by to bylo "diskriminační, nepatřičné a nepraktické".

Kvůli nervozitě investorů ohledně koronaviru dnes akcie v Číně po desetidenní přestávce zahájily obchodování prudkým poklesem. Většina hlavních čínských indexů ztratila kolem osmi procent a hodnota všech obchodovaných akcií se tak snížila o více než 400 miliard USD (9,1 bilionu Kč). Ztrácely ale i další akciové trhy v Asii a index světových akcií klesl nejníže za sedm týdnů.

Japonský premiér Šinzó Abe dnes prohlásil, že Japonsko vynaloží veškeré úsilí, aby nový koronavirus neovlivnil letošní letní olympijské hry. Olympiáda v Tokiu začíná 24. července, o jejím zrušení organizátoři zatím neuvažují.

Thajský ministr zdravotnictví dnes informoval o případu 71leté Číňanky testované pozitivně na koronavirus, která se uzdravila po podání kombinace antivirových léků používaných proti viru HIV a chřipce. Nyní je stejnou kombinací v Thajsku léčena druhá pacientka z Wu-chanu.

Podle dvou článků zveřejněných v časopise Nature koronavirus na lidi zřejmě přenesli netopýři. Genetická sekvence viru přítomného v těle sedmi zkoumaných pacientů z Wu-chanu se v 96 procentech shodovala s netopýřím koronavirem, uvedli čínští vědci.