Nakažených covidem přibývá, Blatný čeká první vakcínu mezi svátky

Praha - Šíření koronaviru v Česku zrychluje, první vakcína proti nemoci covid-19 by ale podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mohla dorazit už mezi vánočními svátky. Na konci roku by mohly být v ČR první tisíce dávek. Stát dnes zatím spustil pro veřejnost antigenní testy hrazené zdravotními pojišťovnami, zájem je značný. Ve čtvrtek bude vláda rozhodovat o žádosti o prodloužení nouzového stavu, s níž předstoupí před Sněmovnu. Stav nouze, který umožňuje vymáhat opatření proti šíření koronaviru, zatím končí k 23. prosinci.

V úterý testy prokázaly dalších 7889 případů koronaviru, což byl nejvyšší denní nárůst od 12. listopadu. Z téměř 30.000 testů bylo pozitivních 27 procent, vyplývá z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Zhoršení průměrné pozitivity testů za posledních sedm dnů vyvolalo zvýšení rizikového skóre PES o pět bodů zpátky na 71 bodů, kde bylo v neděli a v pondělí. Body odpovídají čtvrtému stupni rizika, ve kterém je polovina krajů. V nejhorším pátém stupni je už šest krajů, ve třetím jen Praha. Při započtení antigenních testů zůstalo skóre PES na 61 bodech jako v úterý.

Nemocných je aktuálně téměř 66.000 lidí. S covidem-19 v Česku od března zemřelo 9882 lidí, v úterý do statistik přibylo 54 úmrtí. Hospitalizovaných s koronavirem je víc než 4200, v těžkém stavu je 548 z nich. Blatný dnes uvedl, že nemocnice by nyní měly velmi opatrně plánovat neakutní zákroky, aby je mohly omezit, pokud by nemocných covidem-19 začalo prudce přibývat.

Po prvních tisících dávek na konci roku by se dalších asi 250.000 dávek vakcíny proti koronaviru mohlo do ČR dostat v lednu. Blatný dnes uvedl, že v první fázi by měli být očkováni zdravotníci z rizikových pracovišť, senioři a vážně chronicky nemocní lidé. O pořadí u seniorů a nemocných budou rozhodovat zdravotní pojišťovny a praktický lékař. Podle opozice nebo hejtmanů není očkovací strategie dostatečně podrobná a na některé důležité otázky vůbec neodpovídá. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ve Sněmovně přiznal, že informační kampaň k očkování má zpoždění.

Na antigenní test na koronavirus se na dnešek podle průběžných údajů Chytré karantény objednalo víc než 17.500 lidí, na 174 odběrových místech po celém Česku tak bylo volných dalších téměř 10.400 míst. Na některých místech třeba v Praze byl zájem tak velký, že se tvořily fronty. Zcela obsazené jsou někde předvánoční termíny testování. Podle informací, které ČTK získala z některých odběrových míst, dnes pozitivní test mělo jen malé množství lidí, například pět procent.

Výsledek testu je znám asi za 20 minut, opakovat ho lidé mohou jednou za pět dní až do 15. ledna. Blatný uvedl, že kapacita testování se zvýší až na 60.000 testů denně. Negativní test může lidem usnadnit setkat se na Vánoce se členy své rodiny, kteří jsou jako senioři nemocí více ohroženi. Klienti domovů seniorů a domovů se zvláštním režimem mohou ode dneška na vycházky a možný je právě i odjezd k rodině na vánoční svátky.

O žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu by poslanci podle Babiše měli jednat 22. prosince. Premiér předpokládá, že Blatný bude chtít požádat o dalších 30 dní. S prodloužením nynějšího stavu nouze Sněmovna souhlasila zatím třikrát, pokaždé ale o kratší dobu než požadovaných 30 dní. Podzimní nouzový stav je zatím na 79 dnů.

Blatný dnes vysvětloval znění vládních opatření, z nichž jedno od pátku umožňuje lidem obstarávání jen základních životních potřeb a druhé ponechává otevřené všechny obchody. Lidé by podle ministra měli do obchodů i na předvánoční nákupy chodit, jen pokud je to nutné. Vláda ale žádné obchody ani nakupování v nich nezakázala, zdůraznil.

Ministerstvo kultury upřesnilo pravidla výjimek pro galerie a muzea, které se mají od pátku opět zavřít. Pořadatel výstavy musí o výjimku požádat ministerstvo kultury, které posoudí jedinečnost každého projektu. Podmínkou pro získání výjimky je také splnění parametrů daných hygieniky. Ministerstvo reagovalo na výhrady některých pořadatelů k tomu, že výjimku mají dostat dvě výstavy v Národním muzeu a v Národní galerii.

Policie chystá po pátečním otevření lyžařských středisek kontroly na silnicích z hranic i přímo v areálech, řekli po dnešním zasedání Ústředního krizového štábu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a policejní prezident Jan Švejdar. Cizinci budou muset předložit negativní test na covid-19. Štáb dnes rozšířili zástupci opozičních SPD, KSČM, KDU-ČSL a STAN, které využily nabídku je nominovat. Naopak občanští demokraté a TOP 09 se rozhodli své zástupce do štábu nevyslat.