Nakažení budou podle Prymuly přibývat ještě 10 až 14 dní

Praha - Nakažení novým typem koronaviru budou podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) přibývat ještě deset dní až dva týdny. Kapacity pro ně v nemocnicích se už podařilo zdvojnásobit. Prymula to dnes řekl na tiskové konferenci. Na konci měsíce by podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška v optimističtějším scénáři mohlo potřebovat nemocniční péči 5000 lidí a v horším scénáři až 1000 intenzivní péči. Podle koordinátora intenzivní péče Vladimíra Černého budou nejbližší týdny velmi těžké, ale kolaps zdravotnictví nehrozí.

"Pokud by se neprojevila přijatá opatření, ve druhé polovině října se nakazí 200.000 až 250.000 lidí," uvedl Dušek. Reprodukční číslo, které popisuje průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, z víkendových 1,5 mírně kleslo na 1,4.

"Pozorujeme už i nárůst nakažených ve zranitelných skupinách, roste počet pozitivně diagnostikovaných seniorů," doplnil Dušek. V říjnu se podle něj nakazilo 9500 lidí starších 65 let a přes 4000 lidí nad 75 let. V nemocnicích končí častěji než mladší nakažení. Přes 2000 nakažených je v domovech pro seniory, nákaza je ve 115 z nich.

V zařízeních pro seniory je podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové spolu se zdravotnickými zařízeními a léčebnými lázněmi nejvyšší riziko nákazy. Vyšší riziko je podle ní také ve školách a školkách, na jednorázových hromadných akcích, v divadelních souborech a sportovních klubech. Lidé se také často nakazí v zaměstnání.

Polní nemocnice jsou podle ministra připravované z bezpečnostních důvodů, aby kapacity lůžek nedošly. "Neznamená to, že je využijeme," dodal. O víkendu by se první s 500 lůžky měla začít stavět v halách výstaviště v pražských Letňanech, řekl ve čtvrtek premiér Andrej Babiš (ANO).

Koordinátor intenzivní péče: Kolaps zdravotnictví nehrozí

Kolaps zdravotnictví kvůli epidemii covidu-19 podle koordinátora intenzivní péče Černého nehrozí. Nejbližší týdny budou ale velmi těžké, zejména pro personál, řekl novinářům. Dříve zveřejněné grafy ukazovaly, že dostupná kapacita by se na konci října mohla vyčerpat.

Kapacita nemocniční péče bude posílena o 5000 lůžek a také o 800 až 1000 lůžek intenzivní péče. "Má to svoji cenu. Tou bude zastavení péče, kterou zastavit lze," uvedl Černý. Nemocnice mají odložit péči, která není pro zdravotní stav pacienta nezbytná.

"Bude se také více rozhodovat, která péče ještě je nezbytná a která už není," dodal. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) se počítá s tím, že primárně se budou využívat kapacity "kamenných" nemocnic.

V říjnu podle statistik stoupá podíl seniorů a dalších rizikových skupin mezi nakaženými. "Nejúčinnějším způsobem prevence úmrtí na covid je ochrana rizikových osob. Jejich objem v populaci je ale poměrně velký," uvedl Černý, který je šéfem ministerské klinické pracovní skupiny a předsedou odborné společnosti zaměřené na intenzivní péči České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Rizikový je podle něj nejen vyšší věk, ale také vyšší váha, cukrovka, vysoký krevní tlak nebo další chronické choroby.

Nemocnice nyní také řeší problém nakaženého personálu. Podle dnes zveřejněných čísel je nakažených 1319 lékařů, 2703 sester a 2199 ostatních zdravotnických pracovníků.

Prymula: Nemocnice v Letňanech bude záložní, nemusí být využita

Polní nemocnice, kterou armáda postaví v pražských Letňanech, bude podle Prymuly záložní a nemusí být využita. Je ale možné, že bude skokově nutné navýšit kapacitu lůžek. V tom případě bude určena pro péči o pacienty s méně závažným průběhem. Armáda zajistí péči o 200 lůžek, zbytek doplní civilní zdravotnicí.

Stavbu polní nemocnice by dnes měla svým nařízením schválit vláda. Zařízení má pojmout až 500 lůžek a vznikne kvůli rostoucímu počtu pacientů s covidem-19 a nedostatku lůžek ve standardních nemocnicích. Armáda ho vybuduje na výstavišti v Letňanech, kde využije už stojící haly. Vojáci poskytnou 100 lůžek ze svých polních nemocnic, zbytek bude ze Správy státních hmotných rezerv (SSHR).

Armáda je schopná nemocnici vybudovat do deseti dnů od vydání nařízení vlády. Vzhledem k velikosti nemocnice v ní bude muset vedle vojenského být i civilní personál. Podle ministra je armáda při zapojení svých dvou polních nemocnic schopna se postarat o 200 lůžek. Zbytek doplní ambulantní specialisté či personál z dalších nemocnic.

Prymula věří tomu, že budou stačit navýšené kapacity kamenných nemocnic. Stát ale podle něj nemůže riskovat, že by nebyly záložní kapacity ve chvíli, kdy by skokově stoupl počet pacientů.

Ministr řekl, že v Letňanech bude pouze deset lůžek s plicní ventilací, zajistí je armáda. Zbytek kapacity bude určen pro pacienty s lehčím průběhem nemoci. Využívat se podle něj začne v momentě, kdy budou ohroženy kapacity ostatních nemocnic. Odmítl návrh, že by bylo lepší místo polní nemocnice vybudovat stany přímo u jednotlivých nemocnic, a to například kvůli jejich vytápění.

Armáda zařízení potřebné k vybudování polních nemocnic přiveze z vojenských stanic z Hradce Králové a Bystřice pod Hostýnem. Postup prací nyní připravují vojenští plánovači.

Vyhrazení nákupních hodin pro důchodce se podle Prymuly nechystá

Ministerstvo zdravotnictví se podle Prymuly zatím nechystá vyčlenit otevírací hodiny v obchodech s potravinami a drogeriích pro seniory jako na jaře. Bylo složité a jeho přínos nebyl velký, řada seniorů stejně nakupovala i později, řekl novinářům.

"Opatření bylo poměrně složité z hlediska vydefinování té vlastní doby. Nejprve to bylo v pozdějších hodinách a senioři argumentovali, že na ně nezbudou slevy. Pak se to přehazovalo na ráno a byly tu logické argumenty lidí, kteří se vraceli z různých služeb, že si nekoupí rohlík po ránu," vysvětlil.

K omezení otevírací doby obchodů a vyčlenění její části pro seniory vláda sáhla v polovině března s ohledem na to, že starší lidé jsou rizikovější skupinou při nákaze koronavirem. Původně kabinet určil pro lidi starší 65 let nákupní dobu od 10:00 do 12:00, později ji posunul na dřívější hodiny. Omezení se vztahovalo na obchody s potravinami, s hygienickými potřebami a na drogerie. Prymula tehdy navrhoval, aby se omezily i slevové akce.