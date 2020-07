Nákaza zastavila přípravu hokejistů Litvínova a Slavie

Praha - Hokejisté Litvínova přerušili kvůli nákaze koronavirem v týmu přípravu na novou extraligovou sezonu. Klub dnes oznámil, že na covid-19 byl pozitivně testován hráč A-mužstva, jež musí z nařízení krajské hygienické stanice celé do karantény. Kvůli pozitivním testům v týmu přerušila přípravu na novou sezonu první ligy také hokejová Slavia.

"Jeden z hráčů A-týmu byl pozitivně testován na covid-19. Zmíněný hráč byl v uplynulých dnech v kontaktu s osobou, u které se později potvrdila nákaza novým koronavirem, a od zjištění této skutečnosti byl izolován od ostatních spoluhráčů. V této souvislosti byl již od úterý izolován rovněž jeden člen realizačního týmu, který byl se zmíněným hráčem v dlouhodobějším kontaktu," uvedli představitelé Litvínova na oficiálním klubovém webu.

"Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje dnes nařídila karanténu celému A-týmu a části zaměstnanců klubu, kteří byli v kontaktu s A-týmem. Všechny nyní čeká testování na přítomnost koronaviru," sdělil klub a dodal, že s hygienickou stanicí konzultuje další postup. Zároveň kompletně uzavřel prostory Zimního stadionu Ivana Hlinky.

Litvínov je prvním extraligovým klubem, který musel přerušit přípravu na novou sezonu kvůli nákaze v mužstvu. Hradec Králové odložil na dnešek plánovaný start sezony z preventivních důvodů, pozitivní testy v týmu ohlásila prvoligová Slavia Praha.

Do kontaktu s nakaženými přišla i trojice pardubických hokejistů. "Absolvovali koronavirové testy a okamžitě byli izolováni od týmu," uvedlo vedení Dynama na klubovém webu. O výsledcích testování hráčů na covid-19 zatím funkcionáři neinformovali.

Přípravu hokejové Slavie zastavila nákaza koronavirem

Hokejová Slavia Praha přerušila po pozitivních testech na koronavirus v týmu přípravu na novou sezonu první ligy. Kontroly ještě čekají v nadcházejících dnech další hráče. Nejbližší tréninky byly zrušeny. Klub o tom informoval na webu.

"Kolik hráčů mělo pozitivní test, to nechceme konkretizovat. A jestli víme, odkud vše pochází? Něco tušíme, ani to bychom zatím nekonkretizovali. Určitě ale mohu ujistit, že to není z party v klubu Techtle Mechtle. Tam nikdo z týmu nebyl," řekl ČTK tiskový mluvčí Jakub Mezlík s odkazem na nedávnou akci, kde se nakazila řada sportovců.

Zatím není zřejmé, kdy se mužstvo vrátí k tréninkům na ledě. "Slavia spolupracuje s krajskou hygienickou stanicí a bude se nadále řídit jejími pokyny. Určitě bude zastavení přípravy platit i příští týden a dál uvidíme. Záleží opravdu na hygienické stanici," uvedl Mezlík.

Pražané se po třítýdenním volnu sešli v pondělí v Edenu a načali na ledě druhou část přípravy na sezonu. Zapojili se už i zkušení útočníci Petr Kafka s Markem Tomicou, kteří do té doby trénovali individuálně, nebo Jaroslav Bednář.

Ve středu uzavřeli do neděle prostory Kalich Areny v Litoměřicích. Na stadionu prvoligového celku se provádí generální úklid kvůli výskytu jednoho pozitivního případu nemoci covid-19.

Koronavirus zasáhl do přípravy rovněž v extralize, kde měli dnes vyjet poprvé na led hokejisté Hradce Králové. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v České republice však start přípravy na ledě odložili.

Ve Zlíně měl pozitivní test na koronavirus jeden z dorostenců. V PSG Areně byl přerušen provoz a prostory haly jsou dezinfikovány. A-tým Beranů má s přípravou začít v pondělí.