Nákaza řádí v Latinské Americe, Evropa dál zmírňuje opatření

Brasília/Lima/Berlín/Moskva - Vysoká čísla nových případů nákazy koronavirem a rostoucí počet obětí nadále hlásí Brazílie i další latinskoamerické země. V Evropě mezitím pokračuje uvolňování protikoronavirových opatření: Německo, které za posldních 24 hodin zaznamenalo 318 nových případů nemoci covid-19 a dalších 18 úmrtí, od poloviny června ukončí kontroly na svých hranicích a Maďarsko od pátku otevře hraniční přechody s Chorvatskem.

V Brazílii, největší latinskoamerické zemi, se dosud potvrdilo 739.503 případů, z nichž 38.406 zemřelo a 311.064 se už uzdravilo, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Země s 212 miliony obyvatel je v počtu nakažených druhou nejpostiženější zemí světa po Spojených státech, v počtu obětí pak třetí. Nejvíce mrtvých, přes 111.000 hlásí USA, druhá je se zhruba 41.000 Británie.

Tisková agentura Agencia Brasil dnes informovala, že v Brazílii se od počátku pandemii potvrdil koronavirus i u 2085 domorodých obyvatel, z nichž 82 v souvislosti s covidem-19 zemřelo. Koronavirus Sars-CoV-2, který se poprvé objevil loni koncem roku v Číně, zasáhl na 500 z asi 5850 vesnic domorodých brazilských obyvatel.

Počty nakažených i úmrtí výrazně přibývají také v dalších latinskoamerických zemích, které podle Světové zdravotnické organizace (WHO) ještě nedosáhly vrcholu nynější pandemie. V celé Latinské Americe evidují 1,4 milionu případů koronaviru, z toho 70.000 lidí zemřelo.

V Peru, druhé nejpostiženější jihoamerické zemi, se nakazilo už přes 200.000 lidí, obětí je 5738. Vrchol epidemie za sebou nemá ani Mexiko, kde v posledních dnech přibývá přes 4000 nakažených denně. Mexické letovisko Cancún nicméně už přivítalo první turisty. Rekordní počet úmrtí s covidem-19 za posledních 24 hodin zaznamenali například v Kolumbii, kde se bilance zvýšila na 42.078 nakažených se 1372 oběťmi.

Nikaragua pohřbívá v tichosti a za tmy, aby zakryla skutečný počet úmrtí lidí s covidem-19, napsala agentura AFP s odvoláním na rodiny některých obětí a opoziční zdroje. Autoritářský režim Daniela Ortegy nezavedl v šestimilionové zemi téměř žádná preventivní opatření.

Rusko dnes ohlásilo 8404 nových případů nákazy koronavirem za 24 hodin, což je nejméně za poslední dva týdny, napsala agentura TASS. Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel od počátku pandemie infikovalo 493.657 lidí. V uplynulých 24 hodinách zemřelo 216 lidí s covidem-19, což je podle agentury Interfax druhý nejhorší údaj za celé období.

Poměrně nízkou úmrtnost na covid-19 v Rusku - dosud 6358 úmrtí - oproti jiným zemím, která budí pochyby pozorovatelů, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v televizi CNN vysvětlil vyšší efektivitou ruského zdravotnictví, To podle něj umožnilo přežít většímu počtu lidí.

Německo 15. června ukončí kontroly na svých hranicích zavedené kvůli pandemii. Od dalšího dne bude možné do země ze sousedních států volně cestovat, oznámil ministr vnitra Horst Seehofer. Už dnes přitom spolková republika začne s postupným omezováním kontrol.

Rakousko od 16. června zruší kontroly na hranicích s Itálií. Očekávaný krok dnes ve Vídni potvrdil rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Oznámil také, že alpská země od stejného data zruší povinnou karanténu pro občany celkem 31 evropských zemí. Kontroly na všech svých hranicích s výjimkou Itálie zrušilo Rakousko už 4. června.

Maďarsko a Chorvatsko od pátku zruší omezení na cestování přes společnou hranici, oznámil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Maďarsko uzavřelo hranice v březnu, ale později zmírnilo toto opatření pro pendlery. Také už hranice otevřelo občanům Česka, Německa, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Srbska, připomněla agentura MTI.

Plošné nošení roušek spolu s omezením pohybu mohou snížit šíření koronaviru na kontrolovatelnou úroveň a také předejít dalším vlnám pandemie. Vyplývá to z dnes zveřejněné studie britských univerzit v Cambridgi a Greenwichi v odborném časopisu Proceedings of the Royal Society A. Výzkumníci podle agentury Reuters naznačují, že pouze omezení pohybu nezabrání koronaviru SARS-CoV-2 v šíření. Pokud ale obyvatelstvo v co největší míře použije roušky, a to včetně těch podomácku vyrobených, dramaticky se může snížit přenos infekce.