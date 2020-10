Nákaza koronavirem byla podle Trumpa požehnáním od Boha

Washington - Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že svou nákazu koronavirem považuje za "požehnání od Boha", protože díky němu objevil údajný lék na covid-19. Hovořil přitom o experimentálním přípravku společnosti Regeneron, který mu lékaři aplikovali při jeho nedávném pobytu v nemocnici, ale jehož nasazení zatím neschválily federální úřady. Odborníci upozorňují, že žádný ověřený lék na covid-19 v současnosti neexistuje.

"Bylo to požehnání v přestrojení - chytil jsem to (koronavirus), slyšel jsem o tomhle léku a řekl jsem, ať mě nechají si to vzít, a bylo to neuvěřitelné. Byl to můj nápad," řekl prezident v krátkém videu natočeném před Bílým domem o přípravku, který je zatím ve fázi klinických testů. Prezident pak prohlásil, že bude usilovat o to, aby léčivo dostalo mimořádné povolení k použití u široké veřejnosti. Jeho cílem je látku dostat ke všem nemocným Američanům, kteří by za ni podle něj neměli nic platit, přičemž znovu svedl vinu za rozšíření viru v USA na Čínu.

"Vy za to nebudete platit. Není to vaše chyba, že se tohle (pandemie) stalo. Je to chyba Číny. A Čína za to zaplatí velkou cenu. Byla to chyba Číny," řekl Trump.

List The Washington Post podotýká, že Trump svým vystoupením prosazuje údajný lék na koronavirus, namísto toho, aby šel příkladem a řídil se doporučeními zdravotnických expertů, kteří nabádají veřejnost k nošení roušek a dodržování odstupu od ostatních.

Prezident i přes svou nákazu opakovaně vystupuje na veřejnosti bez obličejové masky a znovu pracuje z Oválné pracovny, kde přichází do styku s řadou pracovníků Bílého domu. Není přitom jasné, zda stále není nakažen koronavirem a není infekční. Tisková kancelář prezidenta uvedla, že od něj jeho lidé udržují odstup a používají v jeho přítomnosti ochranné pomůcky. Americké zdravotnické úřady však doporučují všem nakaženým, aby se zdržovali ve zvláštní místnosti a vůbec nepřicházeli s ostatními lidmi do kontaktu. Nejmenovaný zdroj z Bílého domu řekl agentuře AP, že Trump trvá na práci ze své pracovny, protože je podle něj důležité, aby lidé viděli, že se vrací k normálnímu pracovnímu režimu.

Server BBC však poznamenává, že v Bílém domě přeci jen podle řady fotografií zřejmě začala platit přísnější pravidla pro nošení roušek. Nové vnitřní předpisy pak stanovují limity pro počty lidí v některých částech prezidentské rezidence. Podle televize ABC se zatím mohlo nakazit asi 34 zaměstnanců Bílého domu, někteří pracovníci si také soukromě stěžovali, že byli nuceni chodit do práce a setkávat se s lidmi, u nichž nebylo jasné, zda jsou zdraví.

Nejvýše postavená demokratka v Kongresu Nancy Pelosiová ve středu prohlásila, že Bílý dům je nyní "jedním z nejnebezpečnějších míst v zemi", a dodala, že by se k němu ani nepřiblížila.

Agentura Bloomberg informovala o tom, že původcem nákazy v Bílém domě by mohl být šéf bezpečnostní kanceláře Crede Bailey. Ten je nyní s těžkým průběhem covidu-19 v nemocnici. Údajně se přitom nakazil už před 26. zářím, kdy se zúčastnil setkání v Růžové zahradě Bílého domu, na němž Trump jmenoval soudkyni Amy Coneyovou Barrettovou do nejvyššího soudu. Koronavirus se pak potvrdil u několika účastníků této akce, včetně samotného Trumpa a jeho ženy Melanie.