Nákaz koronavirem přibylo v úterý 37.627, méně než před týdnem

Praha - V úterý přibylo v Česku 37.627 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to téměř o 20.000 méně než před týdnem, kdy byl nárůst rekordní. Výrazně ubylo ale testů, podíl pozitivních vzorků zůstal podobný jako minulé úterý. Dalších 6674 lidí se nakazilo opakovaně, v mezitýdenním srovnání je to pokles o třetinu. Incidenční číslo se po dvou týdnech dostalo pod 2000. Za uplynulých sedm dní připadá v ČR na 100.000 obyvatel 1962 nakažených. S covidem je v nemocnicích 3553 hospitalizovaných, z toho 214 v těžkém stavu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Laboratoře v úterý provedly zhruba 119.000 testů. Před týdnem jich bylo o polovinu více. V případě nejčastějších preventivních testů dosáhla pozitivita 23,19 procenta, minulé úterý byla jen těsně pod 23 procenty. U takzvané diagnostické indikace, kdy se testují lidé s příznaky, byl podíl pozitivních vyšší než 46 procent, stejně jako před týdnem. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například po rizikovém kontaktu s nakaženým, pozitivita stagnovala okolo 31 procent.