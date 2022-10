Nájmy jsou oproti vlastnímu bydlení i více než třikrát dostupnější

Praha - Nájmy v České republice kvůli zvýšenému zájmu stoupají, ale stále vycházejí levněji než splátky hypoték na vlastní bydlení, v Praze i více než třikrát. Vyplývá to z dat společnosti UlovDomov.cz, která se prostřednictvím služby Ideální nájemce stará soukromým majitelům o více než 1900 nemovitostí v hodnotě přesahující 11 miliard korun.

Cena nájmu u nejvyhledávanější dispozice 2+kk vycházela podle UlovDomov.cz v hlavním městě ve třetím čtvrtletí roku průměrně na 18.798 korun, což je o 12,3 procenta meziročně více. Ve srovnání s druhým čtvrtletím letošního roku stoupla o 1197 korun, což je více o 6,8 procenta.

Společnost UlovDomov.cz ze svých dat stanovuje index, který srovnává měsíční platby za nájem se splátkami hypotéky při aktuálních sazbách a cenách za metr čtvereční. Index nezohledňuje vstupní náklady na úvěr ani fakt, že hypotéky znamenají ukládání peněz do vlastního aktiva.

Pro Prahu dosahuje index bytu 2+kk hodnoty 3,2, což znamená, že platba za nájem může vycházet více než třikrát levněji než splátka úvěru. "Hodnota indexu 3,2 ukazuje aktuální extrém na trhu. Ceny bytů mimo centrum Prahy mají nižší hodnoty indexu. Například při porovnání pro Prahu 4 vychází index 2,3. Stále to ale znamená, že jsou náklady na vlastní bydlení více než dvojnásobné ve srovnání s nájmy," řekl ředitel společnosti UlovDomov.cz Michal Hrbatý.

Nejnižší indexy má Ostrava, kde má u bytu 3+kk o velikosti 80 metrů čtverečních hodnotu 1,4. V Olomouci má malý byt kategorie 1+kk index 1,6. Lidé tam podle firmy za nájem zaplatí průměrně 9378 korun, zatímco měsíční splátka 90 procentní hypotéky na 30 let při úrokové sazbě 6,71 procenta ročně by byla asi o 6000 Kč vyšší. V Brně vychází pronájem bytu o dispozici 2+kk na necelých 15.000 korun, nový byt o velikosti 60 metrů čtverečních by se kupoval kolem šesti milionů korun a splátka by byla více než 40.000 korun měsíčně. Index společnosti UlovDomov.cz tak je 2,7.

Nájmy letos na podzim podle expertů stoupají nejen kvůli tradičnímu zájmu vysokoškoláků, ale roli hrají i právě nedostupnější hypotéky. Výrazný úbytek lidí kupujících nové byty na hypotéky pociťují developeři a situaci se přizpůsobují. "Pamatují na zkušenost před více než deseti lety a budou směřovat byty více do segmentu nájemního bydlení, který je u nás stále ještě nerozvinutý a na kterém výrazně roste poptávka," konstatoval Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Do nájmů můžou zamířit i domácnosti, která nezvládnout splácet úvěr. "To může dále zvedat poptávku po nájmech a tlačit jejich ceny nahoru," uvedl Hrbatý. I Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství Deloitte ČR, odhaduje, že nájemní trh dál prudce poroste a v horizontu dvou let se může s hypotékami, které klesnou, vyrovnat.