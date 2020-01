Najman zařídil dvěma góly výhru Mladé Boleslavi v Hradci

Hradec Králové - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v 35. kole extraligy v Hradci Králové 3:2 po prodloužení, přestože ještě v polovině třetí třetiny prohrávali 0:2. Východočechům zajistili dvoubrankový náskok Radek Smoleňák a Matěj Chalupa, v 51. minutě zahájil obrat Adam Zbořil, který dokonal dvěma góly Ondřej Najman. Nejdříve vyrovnal ve vlastním oslabení a v čase 62:07 rozhodl.

Mountfield nastoupil ke třetímu ze série čtyř domácích extraligových vystoupení, kterou zakončí v neděli duelem s Karlovými Vary. V úterý ale ještě naváže odvetou semifinále Ligy mistrů proti Djurgaardenu, v které bude hájit náskok 3:1. Do sestavy Mladé Boleslavi se po čtyřech zápasech vrátil kapitán Michal Vondrka, u něhož se spekuluje o zájmu právě Hradce Králové.

Do první velké šance se dostal hostující Zbořil po forčekingu Skalického, ale jeho pokus skončil nad brankou. Vzápětí se v osmé minutě radoval Mountfield. Smoleňák se probil do útočného pásma a z levého kruh se trefil přesně pod horní tyč. Vyrovnat mohl při hře čtyř proti čtyřem Vondrka, který se natlačil před Mazance, ale minul.

Na začátku druhého dějství měl možnost zvýšit Chalupa. Hrozili i hosté, ale ve 28. minutě byl blízko druhé gólu v utkání domácí kapitán Smoleňák, který trefil z levé strany z úhlu tyč. Na druhé straně se činil Mazanec, jenž si poradil s Flynnovým pokusem z mezikruží i se Zbořilovým únikem. Bruslařským klub se zase ubránil ve dvou oslabeních.

Po 32 sekundách závěrečné části pojistil vedení domácích Chalupa, autor dvou branek z úterního vystoupení ve Stockholmu. Najel si před branku a usměrnil za Krošelje Cingelovu přihrávku. Mazanec zůstával neprůstřelný až do 51. minuty, kdy jej při Paulovičově vyloučení překonal Zbořil. O čtyři minuty později ujel ve vlastním oslabení Najman a vynutil prodloužení. V něm po Zohornově přihrávce Najman vstřelil i vítěznou branku.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Hradec Králové): "Nehráli jsme moc dobře, ale vytěžili jsme z minima maximum a vedli jsme 2:0. Za toho stavu to musíme dohrát do vítězného konce. Bohužel jsme dostali kontaktní gól, Boleslav cítila šanci a povedlo se jim ujet v naší přesilovce. To byla naše hrubá chyba, udělali jsme dvě a zápas jsme si sami prohráli. Zdálo se mi, že nám dnes od druhé třetiny moc nešly nohy. Nevím, jestli jsme ještě seděli v letadle, ale musíme jít dál."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Myslím, že jsme nehráli úplně špatně, ale prohrávali jsme 0:2 a nevyvíjelo se to pro nás vůbec dobře. Od druhé třetiny jsme si začali vytvářet šance, ale nedali jsme gól, protože gólman (Marek Mazanec) chytal výborně. Ve chvíli, kdy jsme to už ani úplně nečekali, se nám podařilo dát kontaktní gól na 1:2. To nám strašně pomohlo. Zvedli jsme hlavy a začali jsme věřit, že bychom se zápasem ještě mohli něco udělat. Jsme strašně rádi za obrat."

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 2:3 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Smoleňák (Cibulskis), 41. M. Chalupa (Cingel) - 51. A. Zbořil (Klepiš, Pláněk), 55. O. Najman (Dlapa), 63. O. Najman (R. Zohorna). Rozhodčí: Stano (SR), Veselý - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:5, navíc Skalický (Mladá Boleslav) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4535.

Sestavy:

Hradec Králové: Mazanec - Čáp, Cibulskis, F. Pavlík, Šalda, Muška, Rosandič, Gaspar - Smoleňák, Cingel, M. Chalupa - K. Klíma, Lev, R. Pavlík - Jergl, Koukal, Perret - Paulovič, Dragoun, Miškář. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Hrbas, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad - Klepiš, A. Zbořil, Skalický - D. Šťastný, Jeglič, R. Zohorna - Vondrka, Bičevskis, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.