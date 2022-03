Najman: Celý zápas jsme hráli oslabení parádně, to poslední jsme ale nezvládli

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha, 25. března 2022 v Liberci.Zleva brankář Petr Kváča z Liberce a Michal Řepík ze Sparty.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha, 25. března 2022 v Liberci.Zleva brankář Petr Kváča z Liberce a Michal Řepík ze Sparty. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Špatná produktivita sráží hokejisty Liberce v dosavadním průběhu čtvrtfinálové série se Spartou. Po úvodním výprasku 0:7 sehrály oba celky v repríze loňského semifinále dvě vyrovnané bitvy, za delší konec však v obou případech tahali Pražané. Po těsné výhře ve druhém utkání (3:2) zvládli i první souboj pod Ještědem. A tentokrát jim k tomu stačily dokonce jen dva góly. Na straně domácích se totiž jako jediný prosadil Adam Najman.

Liberečtí měli pro dnešek jasný cíl a tím bylo snížit stav série na 1:2. Ačkoliv po trefě Tomáše Pavelky Bílí Tygři prohrávali, ještě v první třetině využili přesilovou hru a srovnali. Na konci ukázkové kombinace po ose Jakub Klepiš, Dávid Gríger byl právě mladý liberecký útočník Najman.

V dalším průběhu zápasu kralovali oba brankáři, Petr Kváča i sparťan Matěj Machovský chytali znamenitě a zdálo se, že utkání směřuje do prodloužení, ale v závěru utkání přišel tvrdý direkt Sparty, když Roman Horák využil přesilovku a vystřelil Spartě tři mečboly na ukončení série. "My jsme ta oslabení parádně bránili, celý zápas se nám to dařilo. Bohužel tu poslední přesilovku hostů v zápase jsme prohráli," smutnil Najman.

Vše bylo pro domácí ještě o to horší, že v posledních sedmi minutách hráli před rozdílovým zásahem Romana Horáka oni sami dvě přesilovky v krátkém sledu. Jenže bez úspěchu.

"Dnes jsme byli hodně aktivním týmem, bohužel nedáme gól pět na pět. Také nevyužijeme tolik ty přesilovky. Udělali jsme jednu chybu po buly a teď na konci jsme neubránili oslabení, i když se nám to celý zápas dařilo. Přesilovky trénujeme, dali jsme všechny tři góly v přesilovkách, ale musíme víc útočit i v pěti a dávat góly,“ měl jasno Najman, kde je hlavní problém.

A je tu ještě jeden velice důležitý faktor. Sparta určuje ráz utkání i tím, že vede. Liberec musí dotahovat, což stojí spoustu fyzických, ale i psychických sil. V dosavadním průběhu série vedli Bílí Tygři pouze ve druhém zápase, a to velice krátce - pouhou minutu a 19 sekund. "Určitě je lepší, když ten tým vede, ale nám se to nedaří. Musíme zítra začít tak, že budeme vést," zdůraznil Najman.

Sparta je na nejlepší cestě oplatit Liberci trpké loňské vyřazení, kdy dokázala vyrovnat z 0:3 na 3:3, ale pak nezvládla udělat rozhodující krok, přestože měla výhodu domácího prostředí. "Je to 3:0, oni potřebují ještě jednu výhru a my nic nevzdáváme. Musíme zregenerovat a zítra je zase zápas, který začíná za stavu 0:0. Musíme teď vyhrát čtyři zápasy po sobě a uděláme pro to maximum. Nic nevzdáváme," burcoval odhodlaně Najman.