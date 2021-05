Nájezdy jsme netrénovali, asi to máme v sobě, řekl úspěšný exekutor Hanzl

Riga - Čeští hokejisté zvládli na mistrovství světa dramatickou nájezdovou bitvu s Dánskem a po vítězství 2:1 mají postup do čtvrtfinále i nadále ve svých rukách. Jedním ze čtveřice úspěšných českých exekutorů samostatných nájezdů byl i Robin Hanzl, který potvrdil, že se mu v této herní činnosti daří. Národní tým podle něj rozstřel zvládl i přesto, že nájezdy v Rize vůbec netrénuje.

"Že jsme dali čtyři nájezdy ze čtyř? Abych řekl pravdu, tak nájezdy jsme tady v Rize od příjezdu ještě netrénovali, asi to máme v sobě," pousmál se Hanzl v rozhovoru pro Českou televizi. Dvaatřicetiletý útočník jistě proměnil hned první nájezd, brankáře Sebastiana Dahma překonal precizním bekhendovým blafákem. "Nervózní jsem nebyl. Já byl tak zmrzlý, že jsem chtěl jít první, ať to mám rychle za sebou. A naštěstí se to povedlo," řekl.

Hokejisté v aréně mrzli, když čekali na verdikt rozhodčích po takzvané trenérské výzvě Dánska. Filip Hronek totiž v prodloužení Dahma překonal v přesilové hře, ale arbitři následně řešili spornou situaci při zavážení puku do útočného pásma. A televizní záběry prokázaly, že Dominik Kubalík byl v ofsajdu.

"Abych řekl pravdu, vůbec jsem nevěděl, co se tam stalo. Myslel jsem, že zkoumají bránění gólmanovi. Pak jsem se ptal (trenéra brankářů) Zdeňka Orcta, který říkal, že to asi bude ofsajd, takže jsme tušili, co bude následovat," uvedl útočník Spartaku Moskva. "Je to velká úleva. Už jsme byli skoro v kabinách, kdy se zavolala challenge a museli jsme zpátky. Všichni jsme tam pěkně vymrzli, ale naštěstí to bylo se šťastným koncem," oddechl si Hanzl.

Český tým měl proti Dánsku celý zápas optickou převahu, šance si však proti pozorně bránícímu soupeři vytvářel těžko. "Hráli obětavě, zblokovali ohromné množství střel, bylo hrozně těžké dostat puky na bránu. I v přesilovkách jsme neměli takový pohyb, jaký bychom měli mít, a hráli jsme to zbytečně složitě," přiznal Hanzl. Navíc reprezentanti si situaci zkomplikovali špatně sehraným oslabením hned na začátku zápasu, kdy rychle inkasovali po křižné přihrávce přes pásmo. "Bohužel přesně tohle jsme probírali a nepohlídali jsme si to, Byla to velká chyba, příště se to nesmí stávat v dalších zápasech," uvědomuje si odchovanec Ústí nad Labem.

Česko se po dnešní výhře posunulo na čtvrté místo tabulky skupiny A, a pokud večer Rusko porazí Švédsko, bude mít jistý postup bez ohledu na výsledek svého posledního utkání se Slovenskem. "Asi budeme trochu fandit Rusku, ale v naší pozici je to ve finále je to všechno jen o nás. Jestli porazíme Slováky, můžeme ještě poskočit na lepší pozici," dodal Hanzl. Třetí Slovensko má o dva body více než český tým.