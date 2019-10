Praha - Průměrné měsíční nájemné v Praze se za pět let zvýšilo téměř o polovinu - nájemné stouplo z 214 korun za metr čtvereční v prvním pololetí roku 2014 na 307 korun v polovině letošního roku. Průměrný meziroční růst byl 7,3 procenta, největší nárůst byl v roce 2017, a to 12,5 procenta. Vyplývá to z analýzy společnosti Deloitte, kterou si nechalo zpracovat hlavní město a kterou má ČTK k dispozici. Analýza vychází ze srovnání nabídkových cen na inzertních serverech a transakčních cen evidovaných katastrálním úřadem.

Z analýzy vyplývá, že tempo růstu bylo víceméně stejné u dražších i levnějších bytů. Tomu odpovídá i to, že ceny nájmů na sídlištích letos dosáhly zhruba úrovně cen na Novém Městě v roce 2014. Nejdražšími katastry z hlediska nájmů jsou Josefov, Malá Strana, Staré Město a Nové Město. Nejlevnější jsou naopak Šeberov, Benice či Kolovraty.

"Nízká nabídka a regulace na bankovním trhu generuje zvýšenou poptávku po nájemním bydlení a tato situace se týká celého města. Je třeba intenzivně pracovat na doplňování potřebného počtu bytů jak ze strany soukromých investorů, tak města, aby se nabídka nájemního bydlení rozšířila," uvedl náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (za TOP 09).

Analýza hodnotila také to, jaké faktory mají vliv na výši nájemného v dané lokalitě a na míru jeho růstu. Podle statistického srovnání je draží nájem v bytech, které mají větší množství pracovních míst v okruhu dvou kilometrů, vliv hraje i blízkost parků a umístnění v centru města. V případě výše nájmů i jejich růstu hraje roli počet nově dokončených bytů v dané lokalitě, což je ale pravděpodobně dáno vyššími nájmy v novostavbách.

Metropole se v posledních letech potýká s bytovou krizí a rostoucími cenami bydlení. Podle údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group zdražování nových bytů v Praze na konci září zrychlilo meziročně na 11,5 procenta. Mezičtvrtletně ceny vzrostly o 4,6 procenta na 106.713 korun za metr čtvereční. Počet prodaných bytů za tři čtvrtletí meziročně vzrostl o čtyři procenta na 3950.

Vedení města chce bytovou krizi řešit zrychleným povolováním staveb a dalšími opatřeními, jako je podpora družstevní výstavby či zastavení privatizací městských bytů. Ty by měly sloužit zejména sociálně slabším a pro město potřebným profesím, jako jsou zdravotníci či učitelé.

Výše nájmů na sídlištích ve srovnání s vybranými lokalitami v širším centru (Kč za m2 a měsíc):

Lokalita První pololetí 2014 První pololetí 2019 Sídliště Barrandov 197 264 Sídliště Bohnice 195 278 Sídliště Černý Most 178 250 Sídliště Ďáblice 204 279 Sídliště Horní Měcholupy II. 177 280 Sídliště Horní Roztyly 180 258 Sídliště Chodov 182 267 Sídliště Jižní Město I. jih 184 260 Sídliště Jižní Město I. sever 205 284 Sídliště Kamýk 175 254 Sídliště Letňany 197 277 Sídliště Libuš 162 276 Sídliště Lužiny 182 283 Sídliště Malešice 183 304 Sídliště Modřany jih 170 264 Sídliště Modřany sever 189 255 Sídliště Nové Butovice 184 268 Sídliště Prosek 193 283 Sídliště Řepy 174 248 Sídliště Stodůlky 182 281 Sídliště Velká Ohrada 166 265 Braník 206 265 Dejvice 216 293 Dolní Holešovice 197 302 Dolní Libeň 193 284 Horní Libeň 212 305 Košíře 208 312 Letná 211 293 Nusle 212 298 Ohrada 204 297 Podolí 211 263 Smíchov 232 323 Strašnice 196 274 Vršovice 218 314 Vysočany 204 297 Žižkov 227 333

Zdroj: MHMP, Deloitte