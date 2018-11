Herci a tvůrci pózovali fotoreportérům 20. listopadu 2018 v Praze po novinářské projekci rodinné pohádky Čertí brko. V pokleku jsou herci Jan Cina a Judit Bárdos. Zleva stojí producent Martin Hůlovec, scénárista Tomáš Hodan, herec Václav Kopta, režisér Marek Najbrt, producent Ondřej Beránek a herci Ondřej Vetchý a Jana Plodková. Snímek vstoupí do českých kin 29. listopadu.

Herci a tvůrci pózovali fotoreportérům 20. listopadu 2018 v Praze po novinářské projekci rodinné pohádky Čertí brko. V pokleku jsou herci Jan Cina a Judit Bárdos. Zleva stojí producent Martin Hůlovec, scénárista Tomáš Hodan, herec Václav Kopta, režisér Marek Najbrt, producent Ondřej Beránek a herci Ondřej Vetchý a Jana Plodková. Snímek vstoupí do českých kin 29. listopadu. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Do českých kin 29. listopadu zamíří nová pohádka Čertí brko v režii Marka Najbrta. Snímek vznikl v tvůrčí spolupráci autorů satirického seriálu a filmu o lobbistovi Tondovi Blaníkovi Kancelář Blaník. Podle autorů má film svým ironickým humorem, narážkami a výpravou odkázat na tradici českých pohádek a zároveň pojmout příběh novým způsobem. Novinářům to na dnešní projekci řekli autoři snímku v čele s Najbrtem.

"Je tu nějaké politické téma, kterému jsme se v pohádce úplně v nevyhnuli, což je zásluha především scénáristů, kteří zároveň píšou Kancelář Blaník," vysvětlil Najbrt. Námět na pohádku Čertí brko podle scénáristů Roberta Geislera a Tomáše Hodana vznikl ale ještě před zrodem sitcomu. "Zatímco Blaník řeší konkrétní kauzy, tak tady jsme se snažili vytvořit nějaké obecné principy, aby ta pohádka nebyla závislá jen na dobových kauzách," dodal Geisler.

Ve snímku se diváci seznámí s peklem jako s úřadem, kde se díky speciálnímu brku evidují všechny hříchy. Tvůrci pekelnou instituci navíc rozdělili na jednotlivé lokální pobočky a hlavní sídlo Lucifera, kterého ztvárnil Ondřej Vetchý. Ten čertí roli získal po více jak třiceti letech od své úlohy Vraníka ve filmu S čerty nejsou žerty. Do filmu kromě byrokratizace pekla autoři zařadili také problematiku zfalšovaných voleb, proti kterým se obyvatelé hlavního místa dění - městečka Pytlov - bouří jen do chvíle, než jim místní rychtář naservíruje pivo a klobásy zdarma.

Vedle Vetchého coby Lucifera se v hlavní roli vynalézavého, avšak popleteného čerta Bonifáce představí Jan Cina. Snímek postupně sleduje Bonifácovu cestu do Pytlova, kam má do místního pekla doručit nové brko. To mu ovšem ukradne Jan Budař v roli zdejšího šejdíře, a spustí tak vlnu událostí, během kterých ovládnou městečko místní podvodníci. Bonifácovým úkolem se proto nakonec kromě záchrany brka stává i samotná záchrana obce, pekla i získání přízně dcery hospodského Markétky v podání slovenské herečky Judit Bárdos.

Čertí brko je první pohádkou režiséra Najbrta. Ten se dříve proslavil už svým snímkem Protektor a zejména pak díky satirickému sitcomu Kancelář Blaník, na který letos navázal i celovečerní film Prezident Blaník, který z části pracuje se skutečnými lidmi a událostmi okolo českých prezidentských voleb roku 2018.